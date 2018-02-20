MALATYA ‘DİBEK’İ SEVİYOR

Kahve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilerek tüketilen bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. ‘Türk Kahvesi’ olmazsa olmazlarımız arasında yerini alıyor. Bu topraklarda misafirin başın üstünde tutulması her şeyden önemli ve değerli iken, misafire yapılan ikramlar da oldukça önemli görülüyor. En önemli ikramların başında ise kırk yıl hatırı olan ‘Türk Kahvesi’ yer alıyor.

KAHVE ÇEŞİTLERİ

Malatya’da da kahve sevilen ve talep edilen bir içecek olarak biliniyor. Birçok çeşidi ile karşımıza çıkan Türk kahvesinin fazlasıyla yararı da bulunuyor. Menengiç, dibek, mırra, cilveli ve yandan çarklı kahve olmak üzere çok çeşitleri olan kahve, Malatyalı vatandaşların oldukça talep ettiği ve özellikle de taze çekilmiş olarak aldıkları bir içecek.

DİBEK KAHVESİ ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Malatya esnaflarından Mithat Köse, Malatyalı tarafından dibek kahvesinin çok tercih edildiğini ve kilosunun 35 lira olduğunu söyledi. Köse, Türk kahvesinin de dibek kahvesi gibi 35 liradan satıldığını ifade etti ve talebin fazla olduğunu belirtti.

Öte yandan diğer illerde olduğu gibi Malatya’da da kahve ikramı yanında su, şerbet, çikolata, lokum gibi ek ürünler tercih ediliyor.

KAHVENİN YARRALARI VE ZARARLARI

Metabolizmayı hafif de olsa hızlandırıyor, kişinin istirahatte harcadığı enerjiyi arttırıyor.

Özellikle beyne olan kan dolaşımını artırıyor.

Kahve sütle birlikte içildiği zaman, vücuda dengeli protein, karbonhidrat ve yağla birlikte girince kişiyi daha uzun süre yok tutuyor.

Insülin direncini kırıcı etkisi nedeni ile kişinin tatlı ihtiyacını azaltıyor.

Yaşlılarda hafızayı güçlendiriyor.

Migren atağını önleyebiliyor.

Kahvenin, bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi var.

Öte yandan kahve kalpte ritim problemi olanlarda çarpıntıyı tetikleyebiliyor.

Kontrolsüz tansiyonu olanlarda kan basıncını artırabiliyor.

Günde 5 fincan ve üzeri kullanımında kemik erimesine neden oluyor.

Fazla kahve tüketimi doğurganlığı negatif yönde etkileyebiliyor.

Uykusuzluğa neden olabiliyor.

Hazır kahvelerde kullanılan krema, şurup, şeker miktarına göre de kalorisi çok artabiliyor.