MALATYA DEPREMİ CİDDİYE ALMIYOR MU?

Malatya'da küçük boyutlarda can ve mal kaybının yaşanmadığı depremler meydana gelirken, Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten, “Şehir merkezindeki binalarımız eski olduğundan dolayı tehlikeli. 1999 yılından sonra yapılan binaların kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bununla ilgili ciddi bir çalışma göremedik” diyerek yerel yönetimlere mesaj verdi.

BÜTÜN YAPILARIN ENVANTERİNİ ÇIKARMAK LAZIM

Belediyeyi uyaran Özten, “Malatya sınırları içerisindeki bütün yapıların envanterini çıkarmak lazım. Belediyenin hangi aşamada olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Malatya birinci derece deprem bölgesinde yer alan illerden sadece biri. Şehir merkezindeki binaların çoğunun eski ve depreme dayanıksız olması olası bir depremde birçok kişinin hayatını kaybedeceği anlamına geliyor. Bu nedenle yetkililerin deprem konusunda özellikle depreme dayanıksız binaların yıkılması konusunda acele etmesi şart. busabahmalatya.com