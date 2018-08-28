Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92757
ALTIN
242.405
DOLAR
6.2109
STERLİN
7.9925
EURO
7.2643

MALATYA DEPREMİ CİDDİYE ALMIYOR MU?

Malatya önceki gün iki kez sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 26 Ağustos 2018 tarihinde 2.8 şiddetinde Kale ilçesinde deprem meydana geldi. Öte yandan Arguvan ilçesinde merkez üssü Gökağaç olan 1.6 şiddetinde deprem kaydedildi.

MALATYA DEPREMİ CİDDİYE ALMIYOR MU?

Malatya önceki gün iki kez sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 26 Ağustos 2018 tarihinde 2.8 şiddetinde Kale ilçesinde deprem meydana geldi. Öte yandan Arguvan ilçesinde merkez üssü Gökağaç olan 1.6 şiddetinde deprem kaydedildi.

28 Ağustos 2018 Salı 12:16
MALATYA DEPREMİ CİDDİYE ALMIYOR MU?

Malatya'da küçük boyutlarda can ve mal kaybının yaşanmadığı depremler meydana gelirken, Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten, “Şehir merkezindeki binalarımız eski olduğundan dolayı tehlikeli. 1999 yılından sonra yapılan binaların kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bununla ilgili ciddi bir çalışma göremedik” diyerek yerel yönetimlere mesaj verdi.

BÜTÜN YAPILARIN ENVANTERİNİ ÇIKARMAK LAZIM

Belediyeyi uyaran Özten, “Malatya sınırları içerisindeki bütün yapıların envanterini çıkarmak lazım. Belediyenin hangi aşamada olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Malatya birinci derece deprem bölgesinde yer alan illerden sadece biri. Şehir merkezindeki binaların çoğunun eski ve depreme dayanıksız olması olası bir depremde birçok kişinin hayatını kaybedeceği anlamına geliyor. Bu nedenle yetkililerin deprem konusunda özellikle depreme dayanıksız binaların yıkılması konusunda acele etmesi şart. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FESTİVAL MÜJDESİ
FESTİVAL MÜJDESİ
40 bin kamu borçlusu, borcunu yapılandırdı
40 bin kamu borçlusu, borcunu yapılandırdı
Darende’de pilav şenliği
Darende’de pilav şenliği
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim