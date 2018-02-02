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MALATYA'DAN KONYA'YA GİDİYORDU!

Konya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 11 kişi yaralandı. 

MALATYA'DAN KONYA'YA GİDİYORDU!

Konya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 11 kişi yaralandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 11:05
MALATYA'DAN KONYA'YA GİDİYORDU!

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya Aksaray Karayolu 4. Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Konya istikametine gelen İ.Ş. idaresindeki 44 BT 888 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü gizli buzlanma olan karayolunda bulunan kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle şoka giren yolculardan bazıları bulundukları yerden çıkmakta zorlanırken, bazıları kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Daha sonra ambulanslara alınan 11 yaralı kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 10 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 
Kazayı yara almadan yolcular, “Kaza sırasında uyuyorduk, farkında değildik birden devrildi. Otobüsün sallanmasının ardından uyandım, hemen bir yere tutundum, suratımı çevirdim. Uyuyanlar vardı, çok şükür can kaybımız yok” dedi. Diğer taraftan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri alırken, kazayı yara almadan atlatan yolcular ise başka bir otobüsle otogara götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaMalatyaYolcu Otobüsü Devrildi
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