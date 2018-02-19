MALATYA'DAN KAYISI GİTTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine destekler devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Battalgazi Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan bir heyet, Hatay’ın Hassa ilçesine giderek, güvenlik güçlerine destek verdi. Şık Şık Mahalle Muhtarı Ertan Küçük, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek için geldiğini belirtti. Cirikpınar Mahalle Muhtarı Öztürk Dağdelen ise, “Malatya heyeti olarak savaşmaya geldik. Üç sefer askerlik yaptım. 4’ncüye geldim, yaşım 80. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin yanındayız” dedi.

Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener de, “Battalgazi’den geliyoruz. Afrin’de çarpışan askerlerimize, polisimize destek amaçlı buradayız. Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar çarpışmaya hazırız. Onun için de buraya kadar geldik” ifadelerini kullanırken, Kernek Mahalle Muhtarı Metin Türkoğlu ise, “Battalgazi’nin torunları olarak, Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak buraya geldik. Her zaman devletimizin yanındayız, ölmeye hazırız” diye konuştu.



Dört oğlunu askere göndermeye hazır olduğunu ifade eden Çolaklı Mahalle Muhtarı Şahin Çolakoğlu, “Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Benim 4 oğlum var. Gerekirse 4 oğlumu da buraya gönderirim. Bende kendi şahsım olarak çocuklarımın peşinden gelirim. Çünkü ben hem şoförüm, hem aşçıyım. Geri hizmette de ben hazırım” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Nicati Tosun, “Battalgazi’den geliyorum. Cumhurbaşkanımıza, askerimize, devletimize destek olmaya geldik. Gerekirse buradan bizde canımızı seve seve veririz” derken, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmet Sarıgül de şöyle konuştu:

“Battalgazi Belediyesi olarak STK’lar muhtarlar ve meclis üyelerimiz ile birlikte buraya geldik. Askerimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız”.

Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Adil Demirel, “Battalgazi Belediyesi olarak geldik. Cumhurbaşkanımız ve Mehmetçiğimize destek amaçlı geldik. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin” dedi.

Zamanın Nene Hatunları olarak güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirten Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Şule Özkan ise, “Battalgazi, analarımızın, bacılarımızın selamlarını ve dualarını getirdik. Milli ve yerli savunma sanayimiz ile sınır ötesi operasyonumuzu gerçekleştirirken askerlerimize kanımızın son damlasına kadar zamanın Nene Hatunları olarak biz de buradayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine verilmek üzere toplanan kayısılar, Hassa Kaymakamlığı yetkililerine teslim edildi.

