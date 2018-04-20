Malatya'dan İlk Aday Mhp'den

Malatya barosu avukatlarından Mehmet Nuri Koşar'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Malatya milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Avukat Mehmet Nuri Koşar, busabahmalatya.com'a yaptığı açıklamada 24 Haziran'da yapılacak olan seçimde MHP' de hizmet etmek için aday olduğunu söyledi. Koşar, Malatya için ve ülkem için milletvekili seçildiğimde projelerimi, hizmetlerimi halka sunacağım.Önümüzde hafta MHP genel merkezine giderek resmi başvurumu gerçekleştireceğim'' dedi.

Aday adayı Koşar, Seçilmesi halinde Malatya için en güzel çalışmaları yapacağını ifade etti.

TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com