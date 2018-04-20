Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
111575
ALTIN
174.307
DOLAR
4.0399
STERLİN
5.6863
EURO
4.9678

Malatya'dan İlk Aday Mhp'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan tarihe göre seçim 24 Haziran’da yapılacak. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar hem Cumhurbaşkanlığı için hem de milletvekili seçimleri için oy kullanacak. Seçim tarihinin açıklanmasının ardından milletvekili aday adaylığı açıklama sürecide start almış oldu.

Malatya'dan İlk Aday Mhp'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan tarihe göre seçim 24 Haziran’da yapılacak. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar hem Cumhurbaşkanlığı için hem de milletvekili seçimleri için oy kullanacak. Seçim tarihinin açıklanmasının ardından milletvekili aday adaylığı açıklama sürecide start almış oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 13:24
Malatya'dan İlk Aday Mhp'den

Malatya barosu avukatlarından Mehmet Nuri Koşar'ın  Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Malatya milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Avukat  Mehmet Nuri Koşar, busabahmalatya.com'a yaptığı açıklamada  24 Haziran'da yapılacak olan seçimde MHP' de hizmet etmek için aday olduğunu söyledi.  Koşar, Malatya için ve ülkem için milletvekili seçildiğimde projelerimi, hizmetlerimi halka sunacağım.Önümüzde hafta MHP genel merkezine giderek resmi başvurumu gerçekleştireceğim'' dedi.

Aday adayı Koşar, Seçilmesi halinde Malatya için en güzel çalışmaları yapacağını ifade etti.

TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri KoşarAday AdayıMHPMalatyahaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zirai Don Uyarısı Yapıldı
Zirai Don Uyarısı Yapıldı
Yarın 16 Saatlik Su Kesintisi Yaşanacak
Yarın 16 Saatlik Su Kesintisi Yaşanacak
Bakanlar da Katılacak!
Bakanlar da Katılacak!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim