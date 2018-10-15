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Malatya'da7 kişi vefat etti

Malatya'dadün ve önceki gün 7kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da7 kişi vefat etti

Malatya'dadün ve önceki gün 7kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:15
Malatya'da7 kişi vefat etti

“82yaşında hayatını kaybeden ve Bindal Mahallesi Mezarlığı'na defnedilenZeynep Uygun'untaziye adresi: BindalMahallesi, HasanhıştSokak,No: 15,Yeşilyurt.

57yaşında hayatını kaybeden ve Malatya ŞehirMezarlığı'na defnedilenZaviye Bozyiğit'intaziye adresi: Tandoğan Mahallesi,Mazlum Sokak, No:4/1,Battalgazi.

91yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenAyşe Kataroğlu'nuntaziye adresi: YeşilkaynakMahallesi, Katık Sokak, No: 14, Yeşilyurt.

79yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hacı Hüseyin Topal'ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Taylan Sokak, No: 23,Yeşilyurt.

84yaşında hayatını kaybeden veMalatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Solmaz'ıntaziye adresi: KernekMahallesi, Beşkonaklar Caddesi, Gördeal Apartmanı,Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kıymet Kocaman'ın taziye adresi: FıratMahallesi, Venüs Sokak, No:11, Battalgazi.

95yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Boyraz'ıntaziye adresi: Fuzuli Caddesi, Bedrettin Arpacı Apartmanı,No:2/17,Battalgazi.” 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 15.10.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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