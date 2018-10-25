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Malatya'da yurt ihtiyacı yok

KYK Malatya Bölge Müdürü Ebubekir Kayhan, “Malatya'da KYK yurtlarında 8 bin 500 civarında öğrenci barınıyor. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı. Malatya'da şu anlık yurt ihtiyacı yok” diye konuştu.

Malatya'da yurt ihtiyacı yok

KYK Malatya Bölge Müdürü Ebubekir Kayhan, “Malatya'da KYK yurtlarında 8 bin 500 civarında öğrenci barınıyor. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı. Malatya'da şu anlık yurt ihtiyacı yok” diye konuştu.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:46
Malatya'da yurt ihtiyacı yok

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya Bölge Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatya'da bulunan yurtların durumu hakkında açıklama yaptı. Kayhan, “Malatya'da KYK yurtlarında 8 bin 500 civarında öğrenci barınıyor. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı. Malatya'da şu anlık yurt ihtiyacı yok” ifadelerinde bulundu.

2020’DE TAMAMLANACAK

Malatya'da KYK yurtlarında 8 bin 500 öğrencinin barındığını belirten KYK Malatya Bölge Müdürü Ebubekir Kayhan, “Malatya'da KYK yurtlarında 8 bin 500 civarında öğrenci barınıyor. Şu anda bütün yurtlarımızda hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı, hepsi yerleştirildi. Malatya'da öğrencilerin yurt sıkıntısı yok artık. Bir de kampüs içinde bir yurt inşaatımız devam ediyor. Bu yurt binası da 2020'de tamamlanacak" sözlerini kullandı.

KAMPÜSE 2 BİN KİŞİLİK YURT YAPILIYOR

Malatya'da şu anda yurt ihtiyacı olmadığını belirten Kayhan, "Şu an itibariyle Malatya'da yurt ihtiyacı gözükmüyor. 2020'de kampüste inşaat halinde olan yurt da tamamlanacak. O yurt da 2 bin kişilik; dolayısıyla ihtiyaç kalmıyor ama ilerde öğrenci potansiyeli artar, yeni üniversitenin yeni fakülteleri artar, üniversitenin bölümleri artar. Tabi uzun vadede planlamalar yapılıyor, yapıldıkça ihtiyaca göre yapılır. Eğer orası kesin olarak kampüs olarak değerlendirilecekse, kampüs olarak belki başka yerde olacaklar, belki Batıda, belki orada kalacaklar; henüz belli değil. Kampüs yeri belli olamadığı için bir şeyler yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

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