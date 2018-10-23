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Malatya'da yol verme kavgası

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yol verme yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 

Malatya'da yol verme kavgası

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yol verme yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 

23 Ekim 2018 Salı 11:21
Malatya'da yol verme kavgası

Olay, saat 16.30 sıralarında Hekimhan Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinası Malatya istikametine seyrederken isimleri öğrenilemeyen 3 yaya el kol hareketi ile sürücü M.D’den yol istedi. Sürücü ile yayalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yayalardan birisi elindeki silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan üçü sürücü M.D’nin bacağına isabet ederken, araçta bulunan H.D’nin de sol baldırına bir kurşun isabet etti. Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Olay yeri inceleme polisleri olayın yaşandığı noktaya şerit çekerek, çevrede delil topladı. M.D. ve H.F’yi yaralayarak olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yol Verme Kavgası
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