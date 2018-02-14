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 Malatya'da Radyo ve Gramofon Müzesi açılıyor 

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte Radyo ve Gramofon Müzesi açılacak. 

 Malatya'da Radyo ve Gramofon Müzesi açılıyor 

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte Radyo ve Gramofon Müzesi açılacak. 

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 14:57
 Malatya'da Radyo ve Gramofon Müzesi açılıyor 

Yaptığı kültürel ve sanatsal çalışmalarla Malatya'yı Türkiye'nin gündemine taşıyan Malatya Büyükşehir Belediyesi 'Radyo ve Gramofon Müzesi' açacak.
Kısa süre içerisinde açılması planlanan müze için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’yı adete bir müzeler şehrine dönüştürdüklerini söyledi. Çakır, “Malatyamız fuarlar ile dikkat çekmişti şimdi de müzeleri ile dikkat çeken bir konuma geldi. Fotoğraf müzesi ile daha çok dikkat çekti, Türkiye'nin, Avrupa’nın en büyük fotoğraf müzesini Malatya'da açtık. Şimdi de herkesi ilgilendiren özelikle 40 yaşından sonra herkesin bir anısı olan Radyo ve Gramofon Müzemiz gerçekten çok iddialı olacak. Dünyanın birçok bölgesinde üretilmiş olan radyoların ilk öretildiğinden itibaren radyolar var gelen misafirlerimizin bunları görme imkanını sağlayacak” diye konuştu. Şu ana kadar 700 adet radyo alımı gerçekleştirildiğini belirten Başkan Çakır, "Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ediyor Türkiye’nin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesini Malatya’da kurmuş olacağız. Şu anda malzemelerimiz geldi son aşamasında, kısa bir süre içerisinde ülkemizin en büyük en güzel Radyo ve Gramofon Müzesini Malatyamıza ve Türkiyemize kazandırmış olacağız. Buraya getirilen radyoların tamamı çalışı vaziyette” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİRadyo Ve Gramofon Müzesi
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