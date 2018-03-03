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MALATYA'DA KELLE PAÇA

Malatya’da kelle paça sakatatlarını kızgın ateşte temizleyerek satışa sunan Servet Ay ve Ahmet Yurtçu, yoğun talebe cevap vermekte zorlanıyor.

MALATYA'DA KELLE PAÇA

Malatya’da kelle paça sakatatlarını kızgın ateşte temizleyerek satışa sunan Servet Ay ve Ahmet Yurtçu, yoğun talebe cevap vermekte zorlanıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 14:10
MALATYA'DA KELLE PAÇA

Malatya Demirciler Pazarı’nda 3 dükkanda demirciliğin yanı sıra kelle paça temizleme işi de yapılıyor. Doktorların kışın özellikle gripten korunmak için tavsiye ettiği kelle paçanın, kireçlenme, eklem ağrıları ve kemik erimesi gibi birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. 
Çocukluğundan beri bu işi yaptığını söyleyen Servet Ay, “Malatya’da yılladır demir doğrama ve kelle işiyle uğraşıyoruz. Ben çocukluğumdan beri bu mesleği sürdürmekteyim. Bildiğim kadarıyla bu iş Malatya’da ve Erzurum’da çok yaygın. Çok fazla talep olduğu için işlerimiz çok iyi. Doktorların tavsiyesi üzerine insanlar kelle almak için yoğun bir şekilde dükkanlarımıza geliyor. Bu işin buradaki aşamasında çok bir zahmeti yok. Biz burada koyun kafasını ve ayaklarını ütüyoruz, yani ateşte temizliyoruz. Ocağında başında olan bir işlemdir bu. Evde de kadınlarımız 2 gün suda beklettikten sonra kelleyi yemeye hazır duruma getirirler. Bizim mesleğin belli zorlukları vardır. Kışın ayrı, yazın ayrı. İnanın artık çıkarak bulmakta zorlanıyoruz. İş var, işi beğenen yok. 4 artı 4 sistemiyle de alakalı aslında bu durum. Ne yazık ki meslekte çıkarak yetiştiremiyoruz” dedi. 

“KELLE PAÇA HER DERDE DEVA” 
‘Kelleci Ahmet’ lakabıyla tanınan Ahmet Yurtçu ise Profesör Canan Karatay’ın tavsiye üzerine kelleye rağbetin daha da arttığını söyledi. Yarım asırdır demircilik ve kelle paça temizleme işiyle uğraştığını belirten Ahmet Yurtçu, “Profesör Canan Karatay’ın da söylediği gibi kelle paça kemiklere çok faydalı bir besin. Kemiklere çok iyi geldiğini biliyoruz. Yani kısacası her derde devadır. Bizler de herkesin tüketmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Kelle paça siparişlerimizi oldukça fazla” şeklinde konuştu. 

“GENELLİKLE SARIMSAKLI TERCİH EDİLİYOR” 
Yaptığı işin herhangi bir zorluğunun olmadığını ifade eden Yurtçu, “Soğukların gelmesiyle beraber en iyi tüketim olarak kelle paça çorbasını görüyorum. Kelle paça çorbası insan sağlığına, insan vücuduna, kemiklere çok iyi geldiğini biliyorum. Evde de suda haşlanıp yapılıyor. Genellikle sarımsaklı tercih ediliyor” diye konuştu. 

 

İHA

Son Güncelleme: 03.03.2018 14:37
Anahtar Kelimeler:
Busabah MalatyaKelle Paça
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