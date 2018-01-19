MALATYA'DA KAÇ ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI?

Malatya’da 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte 172 bin 41 öğrenci karnelerini aldı.

Hasan Varol İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Kaban, burada yaptığı konuşmada, yarıyıl tatilinin eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlar getirmesini temenni etti. Güne kar yağışıyla birlikte uyandıklarını ifade eden Kaban, "Bir karne tatiline gidilecek, bu arada hakikaten çocuklara bir türlü kar tatili verememiştik. Karne tatiliyle birleşmiş oldu karne tatili. Çocuklarımız bu 15 gün içerisinde hem bu yarı dönemin yorgunluğunu atacaklar aynı zamanda bu sene sınavcı olanlar belli bir sorumluluk duygusuyla gene o heyecanı yaşayarak bu 15 günü geçirecekler" dedi. Tatil boyunca öğrencilere uyarılarda da bulunan Kaban, “Eğer bu dinlenmeyi gerektiriyorsa dinlenecekler, yok ben çalışmak istiyorum diyene de bizim diyecek bir şeyimiz yok. Asıl olan çocuklarımızın önceliğidir. Onların kendilerini 2. döneme daha hazır bir şekilde ailelerle birlikte hazırlayıp yeni bir döneme heyecanla başlamalarının sağlanmasıdır” diye konuştu.