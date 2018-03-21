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MALATYA'DA İLK

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Malatya’da ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı. 

MALATYA'DA İLK

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Malatya’da ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
21 Mart 2018 Çarşamba 13:38
MALATYA'DA İLK


Malatya Müftülüğü Aile Dini Rehberlik bürosunda gerçekleşen nikah merasiminde gümrük memuru Mesut Doğan (30) ile Melike Altındaş (20) dünya evine girdi. Nikahı İl Müftüsü Ümit Çimen kıydı. 


Malatya’da müftünün ilk kez kıydığı nikahta Müftü Çimen, çiftlere mutluluklar diledi. Nikahın ardından Müftü Çimen evlilik cüzdanını geline verdi. Nikahın kıyılmasının ardından çiftlere nasihatler veren Müftü Çimen, "Birbirinizi incitecek söz ve davranışlardan kaçınınız, bizim inancımızda evlilik, aile çok önemli. Bundan sonraki hayatınızda artık iki defa düşüneceksiniz, evlilik aile kurmak yeni bir hayattır.

Bundan sonra birbirinize takdir edeci sözler söyleyin, birbirinize duymak istediğiniz sözleri söyleyin. Bizim meşhur 4S formülümüz var. Bunu siz de kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat" diye konuştu.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Müftü Nikahıümit çimenMalatya
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