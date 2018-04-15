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MALATYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artıyor

MALATYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artıyor

15 Nisan 2018 Pazar 20:58
MALATYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, Malatya’da hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi.Meteoorloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların bölge genelinde kuzey- kuzeybatılı yönlerden orta kuvette, öğleden sonra Tunceli hariç bölge genelinde  zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin edilmektedir” denildi.

Açıklamada, güncel meteoroloj,k uyarının bulunmadığı da ifade edildi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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MalatyaMalatyada Hava Durumu
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