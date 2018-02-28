MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK ?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamada, bir meteorolojik uyarının olmadığı da ifade edildi. busabahmalatya.com