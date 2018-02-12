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MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU

Balıkesir, Çanakkale ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 astsubayın da içinde olduğu 10 kişi yakalandı.

MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU

Balıkesir, Çanakkale ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 astsubayın da içinde olduğu 10 kişi yakalandı.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 13:56
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU

Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. 


Balıkesir polisi tarafından yapılan operasyonda, ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen 3 astsubay ve şüphelilerin ifade ve teşhislerinde adı geçen 6 astsubay ile mahrem asker imamı olduğu değerlendirilen 2 şahıs yakalandı. E.Y, S. Ş., M. K., M. D., G.Y., E.S.T., A.T., İ. K., T. A., H.İ.O ve S.T adlı toplam 11 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düğmesine basıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 astsubayın da içinde olduğu 10 kişi yakalandı. Hakkında yakalanma kararı çıkartılan 1 kişi ise her yerde aranıyor.
 

İHA

Son Güncelleme: 12.02.2018 13:59
Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuÇanakkale Ve MalatyaBalıkesirMalatya
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