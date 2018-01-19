MALATYA'DA DEPREM

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Sivas, Adımayan, Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Pütürge'deki depremi 4,1 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi depremi 4,0 olarak duyurdu. Depremin saat 16.53'te gerçekleştiği belirlendi.Depremin merkez üssü olan Ormaniçi Mahallesi’nde halk büyük korku yaşarken, mahalle muhtarı Hüseyin Çilkaya şu an için can ve mal kaybının olmadığını belirtti. Köylerinde dünden beri sağanak yağış olduğunu ifade eden Çilkaya, mahallelerinin dağınık bir alan olduğunu ve tüm evlere ulaşmaya çalıştıklarını da ifade etti. (Haber Merkezi-İHA)