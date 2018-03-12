MALATYA'DA DA GÖREV YAPMIŞTI

MALATYA'DA TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ

15 Temmuz öncesi ve sonrasında Malatya’daki etkili FETÖ operasyonlarının ardından Ankara’ya atanan Yıldırımoğlu, kendisi adına kayıtlı olan ama kardeşi tarafından kullanılan hatta ByLock yükü olduğu tespit edilince TEM Şube Müdürlüğü görevinden alınmış ve Polis Akademisi’ne atanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı telefonları iradesi dışında ByLock sunucusuna yönlendirilenler listesinde Yıldırımoğlu’nun bir belediyede işçi olarak çalışan kardeşinin ismi de yer alınca başarılı polis müdürünün de mağdurlar arasında olduğu anlaşılmıştı.

‘Mor Beyin’ tuzağının mağduru Yıldırımoğlu “Terörle Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirildi. Bu dairenin başkanlığını ise Başkanlığını 15 Temmuz gecesi darbecilerin tuzağa düşürerek başından vurdukları polis müdürü Turgut Aslan yapıyor. KAYNAK: Milliyet - busabahmalatya.com