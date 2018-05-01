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Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişinin kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişinin kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

01 Mayıs 2018 Salı 06:00
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Olay, çevre yolu Emeksiz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen D.T. (25) ile U.T. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada D.T. boynuna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri D.T.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan U.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

İHA

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:46
Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı KavgaMalatya
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