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MALATYA'DA ARAÇ SAYISI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü açıkladı.Malatya’da bir önceki aya göre araç sayısı 744 adet artarak 167 bin 27’ye ulaştı.

MALATYA'DA ARAÇ SAYISI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü açıkladı.Malatya’da bir önceki aya göre araç sayısı 744 adet artarak 167 bin 27’ye ulaştı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:27
MALATYA'DA ARAÇ SAYISI ARTTI

TÜİK  konuyla ilgili şu bilgilere yer verdi;

“Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 520, kamyonet sayısı 136, kamyon sayısı 19, traktör sayısı 88 artarken; minibüs sayısı 14, otobüs sayısı 1, motosiklet sayısı 4 azaldı. Özel amaçlı taşıtların sayısında değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre  %0,45 arttı

Bu artış otomobilde %0,59, kamyonette %0,42, kamyonda %0,37, traktörde %0,37 olarak gerçekleşti. Minibüste %0,30, otobüste %0,06, motosiklette %0,04 azalış gerçekleşti.  Özel amaçlı taşıtlarda, ise değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre  %6,58 arttı

Bu artış otomobilde %7,86, minibüste %0,44, otobüste %9,28, kamyonette %6,70, kamyonda %3,52, motosiklette %1,71, özel amaçlı taşıtlarda %21,62, traktörde %5,26 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 167 027  taşıt içinde 2018 Şubat  ayında ilk sırada otomobil yer aldı

Trafiğe kayıtlı toplam 167 027 taşıtın, 2018 Şubat  ayı sonu itibariyle 89 025′ ini   (%53,30) otomobil, 4 606′ sını   (%2,76) minibüs, 1 684′ ünü   (%1,01) otobüs, 32 777′ sini   (%19,62) kamyonet, 5 111′ ini   (%3,06) kamyon, 9 507′ sini   (%5,69) motosiklet, 450′ sini   (%0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 867′ sini   (%14,29) traktör oluşturdu.”(Bülten) busabahmalatya.com

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