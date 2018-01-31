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MALATYA'DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA'DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 11:32
MALATYA'DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Dere’nin taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 53, Yeşilyurt.

40 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neslihan Akgül’ün taziye adresi: Seyran Mahallesi, Çiftçi Sokak, No: 25/1, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Ünsal’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yakut Sokak, No: 6/10, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yalımlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Alhas Meral’in taziye adresi: Yalımlı Mahallesi, Akçadağ.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Polatlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Çoban’ın taziye adresi: Polatlı Mahallesi, Doğanşehir.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Kendirli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ömer Altundaş’ın taziye adresi: Kendirli Mahallesi, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Pektaş’ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Yelkenli Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Kırlılar’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, Manas Evleri, No: 60/2/13, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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Malatya8 Kişi Vefat Etti
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