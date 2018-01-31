MALATYA'DA 8 KİŞİ VEFAT ETTİ

“63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Dere’nin taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 53, Yeşilyurt.
40 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neslihan Akgül’ün taziye adresi: Seyran Mahallesi, Çiftçi Sokak, No: 25/1, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Ünsal’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yakut Sokak, No: 6/10, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Yalımlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Alhas Meral’in taziye adresi: Yalımlı Mahallesi, Akçadağ.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Polatlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Çoban’ın taziye adresi: Polatlı Mahallesi, Doğanşehir.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Kendirli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ömer Altundaş’ın taziye adresi: Kendirli Mahallesi, Yeşilyurt.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Pektaş’ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Yelkenli Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Kırlılar’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, Manas Evleri, No: 60/2/13, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
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