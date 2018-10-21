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Malatya'da 7kişi vefat etti

Malatya'dadün 7kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 7kişi vefat etti

Malatya'dadün 7kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

21 Ekim 2018 Pazar 15:29
Malatya'da 7kişi vefat etti

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenAyşe Güldür’üntaziye adresi: TecdeMahallesi, Ahiler Sokak, No: 5/8,Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Bıçkıcı'nıntaziye adresi: ÜçbağlarMahallesi, HicretSokak, No:17/1/23,Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenRıdvan Doğan'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kafiye Sokak, No:1/ 24, Yeşilyurt.

76yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ayşe Göktaş'ıntaziye adresi: İsmetiyeMahallesi, İrfan Sofrası Sokak, Canpolatlar Apartmanı,No: 8/3, Battalgazi.

67yaşında hayatını kaybeden veAlibabaMezarlığı'na defnedilen Kenan Kurşun'untaziye adresi: Niyazi Mahallesi,Mis Sokak,Tekel Evleri, No:4,Battalgazi.

88yaşında hayatını kaybeden ve Üçkaya Mezarlığı'na defnedilen Kıymet Kocaman'ıntaziye adresi: Üçkaya Mahallesi, Pütürge.

76 yaşında hayatını kaybeden veKarıncalıkMezarlığı'na defnedilen Ayşe Keleş'in taziye adresi: Karıncalık Mahallesi, Kuluncak.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 21.10.2018 15:48
Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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