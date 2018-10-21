Malatya'da 7kişi vefat etti

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenAyşe Güldür’üntaziye adresi: TecdeMahallesi, Ahiler Sokak, No: 5/8,Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Bıçkıcı'nıntaziye adresi: ÜçbağlarMahallesi, HicretSokak, No:17/1/23,Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenRıdvan Doğan'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kafiye Sokak, No:1/ 24, Yeşilyurt.
76yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ayşe Göktaş'ıntaziye adresi: İsmetiyeMahallesi, İrfan Sofrası Sokak, Canpolatlar Apartmanı,No: 8/3, Battalgazi.
67yaşında hayatını kaybeden veAlibabaMezarlığı'na defnedilen Kenan Kurşun'untaziye adresi: Niyazi Mahallesi,Mis Sokak,Tekel Evleri, No:4,Battalgazi.
88yaşında hayatını kaybeden ve Üçkaya Mezarlığı'na defnedilen Kıymet Kocaman'ıntaziye adresi: Üçkaya Mahallesi, Pütürge.
76 yaşında hayatını kaybeden veKarıncalıkMezarlığı'na defnedilen Ayşe Keleş'in taziye adresi: Karıncalık Mahallesi, Kuluncak.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ