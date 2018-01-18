MALATYA'DA 2017'DE YAPILAN KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bir basın toplantısı düzenleyerek 2017 yılında gerçekleştirdikleri kültürel etkinlikler ile 2018 yılında yapacakları etkinlikleri anlattı. Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısına Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile daire başkanları ve basın mensupları katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan kültürel faaliyetlerin anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’da ciddi manada bir kültürel faaliyet olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde ilk etapta kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği fiziki mekanların inşasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çakır, bu çerçevede; Sanat Merkezi, Sanat Sokağı, Gençlik Merkezi, Kernek Külliyesi, 5 adet semt konağı, 33 adet çok amaçlı sosyal tesis, Aile ve Kadın Danışma Merkezi, Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, Yaşam ve Spor Merkezi, Çocuk Eğitim Merkezi gibi tesislerin kısa sürede tamamlanarak hizmete girdiğini söyledi. Yapılan bu fiziki mekanlarda insana dokunan ve kentin sosyal hayatını, kültürünü etkileyecek ve yaşatacak faaliyetlerin yapıldığını kaydeden Başkan Çakır, 2017 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Artık, Malatya’dan bir kültür kenti olarak bahsedebiliriz. Sadece kültürle sınırlı değiliz, iddialı müzeleri de kentimize kazandırma boyutuna geldik. Hizmete açtığımız ve açacağımız büyük ölçekli müzeler, kentimizin artık sosyal ve kültürel olarak geldiği noktanın bir göstergesi. 429 etkinliğin gerçekleştirildiği 2017 yılındaki kültürel faaliyetlerimizi ana başlıklar halinde sunacak olursak; 5 panel, 16 konferans, 22 konser, 23 sergi, 5 yarışma, 24 tiyatro, 5 söyleşi, 5 sempozyum ve 11 kitap basımı yapıldı. MADEM bünyesinde 282 seminer, 26 çeşitli etkinlik, 3 tanıtım günü, 2 turnuva ve 4 fuar düzenlendi.7. uluslararası Malatya Film Festivali’ni ilk kez biz organize ettik. Türkiye’nin 3. büyük festivali olarak sektörde kabul gördü. 1 hafta süren festivale 350’yi aşkın sinema ve televizyon sanatçıları ile basın mensubu katıldı. 100’ü aşkın film gösterimi yapıldı. Bu filmleri 25 bin kişi izledi. Festival içerisinde farklı etkinlikler çerçevesinde Malatya Film Platformu oluşturuldu. Malatya’ya yakışan, adına uygun bir festivale dönüşmüş oldu. 15 Temmuz darbe girişimini konu alan bir belgesel hazırlattık. Kardeş ülke Azerbaycan gözünden Türkiye’deki 15 Temmuz darbesine yönelik bir belgesel. Ünlü Azeri yönetmen Elçin Musaoğlu tarafından hazırlanan bu belgeselin galası 10 Şubat’ta yapılacak. Semt konaklarımızda 2017-2018 öğretim döneminde 2 bin 206 öğrencimiz bulunuyor. Salköprü semt konağında 108 öğrencimiz, Nezaket Okullarında 220 öğrencimiz kurs gördü. 4 olan sınıf sayısını ise 12’ye çıkardık. Türkiye’nin en büyük fotoğraf makinası müzesini Malatya’da açtık. 1965 fotoğraf makinası ve 3 bin 600 aparatın yer aldığı müzeyi aylık ortalama 6 bin 500 kişi ziyaret etti. Malatya’nın geçmişine ait örf, adet, gelenek ve göreneklerin sergilendiği Kültür Evi’ni de hizmete açtık. Burayı ise aylık ortalama 4 bin 500 kişi ziyaret ediyor. Hizmete açtığımız Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi de büyük ilgi görüyor. Yoğunluktan dolayı öğrencilerimiz randevuyla geliyor. 2017 yılında 5 bin 100 öğrencimiz burayı ziyaret etti. Sanat Merkezi’nde 36 farklı alanda düzenlenen 74 kursta geçtiğimiz yıl 4.716 kişi kurs aldı. Kursa katılanların yüzde 80’i ise bayanlardan oluşuyor. Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde sadece bayanlara yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Sporun yanı sıra 30 dolayında kursun açıldığı merkezimizde 2 bin 321 kişi faydalandı. Danışma ve Destek Merkezi (MADEM)’de ise 345 aileye birebir danışmanlık hizmeti verilirken, 283 de eğitim semineri düzenlendi. Cemal Aslan Temel Eğitim ve Beceri Merkezi’nde de 58 okuldan 2 bin 357 öğrencimiz faydalandı. Merkezlerimizde verilen kursların tamamına yakınını da sertifikalandırıyoruz. Şehrimiz gerçekten bir kültür şehrine dönüştü. Önümüzdeki yıl içerisinde de ilerleyerek devam edecek. 2018 yılında da 500’ün üzerinde etkinlik yapmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizi kurslarla buluşturmak istiyoruz. Seminerler, konserler, fuarlar artık geleneksel hale dönüştü. Bu etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz."



Çiçekten Sofraya Malatya Kayısısı kitabı



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, basın toplantısında ressam ve fotoğraf sanatçısı Hasan Demirbağ tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan ‘Çiçekten Sofraya Malatya Kayısısı’ kitabını da tanıttı. Bastırılan bu kitapla Malatya’nın önemli bir eser daha kazandığını kaydeden Çakır, “Kayısının geçmişini burada göreceğiz. Malatya ekonomisine katkısı, kayısı çeşitliliği, islimleme, kurutma aşamaları, mutfaktaki değerlendirme şekilleri, faydalarının yer aldığı bu eseri Malatya’ya kazandırdık" dedi.



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