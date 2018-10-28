Malatya'da 14kişi vefat etti

“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenZeynal Özer'intaziye adresi: ÖzalperMahallesi, Meltem Sokak, No: 2/2/15,Yeşilyurt.
72yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muzaffer Yıldırım'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi,Arzuhal Sokak, No:12/7,Yeşilyurt.
84yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nevzat Artan'ıntaziye adresi: FerhadiyeMahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:62/ 3, Battalgazi.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Turgut Yıldız'ıntaziye adresi:Hamidiye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 62/3, Battalgazi.
88yaşında hayatını kaybeden veMalatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Polat'ın taziye adresi: GaziMahallesi, Şehit Ali Polat Sokak,No: 7, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Kurtulmuş'un taziye adresi: AslanbeyMahallesi, Mimar Sinan Caddesi,No: 62/3, Battalgazi.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya ŞehirMezarlığı'na defnedilen Mustafa Kurt'un taziye adresi: AslanbeyMahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 62/3, Battalgazi.
82 yaşında hayatının kaybeden ve MalatyaŞehir Mezarlığı'na defnedilenCumali Filinte'nin taziye adresi: FerhadiyeMahallesi,Cengiz Topel Caddesi, No: 48/12, Battalgazi
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Ulukaya'nın taziye adresi:İlyas Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No: 36/2, Yeşilyurt.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Selahattin Gaspak'ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 42, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Arif Kadıoğlu'nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mehteran Sokak, No: 1,Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İsmail Özel'in taziye adresi: Yaşilkaynak Mahallesi, Paşazade Sokak, No: 48, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol mahalle Mezarlığı'na defnedilen Adıgüzel Kandemir'in taziye adresi: DoğanyolMahallesi, Pütürge.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Darpınar Mahallesi Mezarlığı'na defnedilenFazile Güzel'in taziye adresi: Darpınar Mahallesi, Kale.”(Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ