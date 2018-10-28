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Malatya'da 14kişi vefat etti

Malatya'da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 14kişi vefat etti

Malatya'da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

28 Ekim 2018 Pazar 12:11
Malatya'da 14kişi vefat etti

“78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenZeynal Özer'intaziye adresi: ÖzalperMahallesi, Meltem Sokak, No: 2/2/15,Yeşilyurt.

72yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muzaffer Yıldırım'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi,Arzuhal Sokak, No:12/7,Yeşilyurt.

84yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nevzat Artan'ıntaziye adresi: FerhadiyeMahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:62/ 3, Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Turgut Yıldız'ıntaziye adresi:Hamidiye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 62/3, Battalgazi.

88yaşında hayatını kaybeden veMalatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Polat'ın taziye adresi: GaziMahallesi, Şehit Ali Polat Sokak,No: 7, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Kurtulmuş'un taziye adresi: AslanbeyMahallesi, Mimar Sinan Caddesi,No: 62/3, Battalgazi.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya ŞehirMezarlığı'na defnedilen Mustafa Kurt'un taziye adresi: AslanbeyMahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 62/3, Battalgazi.

82 yaşında hayatının kaybeden ve MalatyaŞehir Mezarlığı'na defnedilenCumali Filinte'nin taziye adresi: FerhadiyeMahallesi,Cengiz Topel Caddesi, No: 48/12, Battalgazi 

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Ulukaya'nın taziye adresi:İlyas Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No: 36/2, Yeşilyurt.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Selahattin Gaspak'ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 42, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Arif Kadıoğlu'nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Mehteran Sokak, No: 1,Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İsmail Özel'in taziye adresi: Yaşilkaynak Mahallesi, Paşazade Sokak, No: 48, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol mahalle Mezarlığı'na defnedilen Adıgüzel Kandemir'in taziye adresi: DoğanyolMahallesi, Pütürge.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Darpınar Mahallesi Mezarlığı'na defnedilenFazile Güzel'in taziye adresi: Darpınar Mahallesi, Kale.”(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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