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“Malatya cari açığı kapatabilir”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, ABD’nin Türkiye’den demir, çelik ithalatına yüzde 25 ek vergi koyması ile birlikte yıllık 2 milyon ton ihracat yapılan bu pazarın durmasına sebep olduğunu açıkladı. Başkan Avşar, Malatya’nın cari açığı kapatan bir şehir olabileceğini dile getirdi.

“Malatya cari açığı kapatabilir”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, ABD’nin Türkiye’den demir, çelik ithalatına yüzde 25 ek vergi koyması ile birlikte yıllık 2 milyon ton ihracat yapılan bu pazarın durmasına sebep olduğunu açıkladı. Başkan Avşar, Malatya’nın cari açığı kapatan bir şehir olabileceğini dile getirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:42
“Malatya cari açığı kapatabilir”

Başkan Avşar, “ABD’nin Türkiye’den Demir-Çelik ithalatına yüzde 25 ek vergi koyması,yıllık 2 milyon ton ihracat yaptığımız bu pazarın durmasına sebep oldu.Ülke olarak yıllık 37 milyon ton demir-çelik üretimimiz bulunmaktadır. Bunun 11 milyon tonluk (yüzde 29) bölümüithal demir cevheri ve hurda demir ithalatı ile gerçekleşmiş ve 2017 yılında 17 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Ülke olarak 2017 yılında cari açığımız yaklaşık 50 milyar dolar oldu.Bunun yüzde 34’ü sadece demir-çelik ithalatından kaynaklandı.Demir-çelik sektörü üretiminin ana hammaddesi demir cevheridir.Malatya Hekimhan ilçesinde bulunan demir cevheri maden rezervi ise 2 milyar ton civarındadır. Ülkemizde üretilen demirin yüzde 50’lik bölümü demir cevherinden, yüzde 50’lik bölümü ise ithal hurda demir ile üretildiği düşünüldüğünde, Malatya’da var olan demir cevheri ile Türkiye’nin mevcut demir-çelik ihtiyacının 133 yıl süre ile Malatya Hekimhan madenleri ile karşılanacağı aşikardır” sözlerini kaydetti.

Başkan Avşar, “Acilen ilimiz Hekimhan ilçesinde demir-çelik organize sanayi bölgesi kurularak haddehanelerin açılması, Erdemir firmasının yeniden yatırımlarını ilimiz Hekimhan bölgesine kaydırması ile birlikte, bu bölgede faaliyet gösterecek sanayiciler için elektrik,akaryakıt,doğalgaz,gümrüksüz makine ekipman desteği, vergi muafiyeti ve çalışanlar için SSK teşviki çıkarılarak,ülkemiz Cari açığının yüzde 35’lik bölümünün, tek başına Malatya Hekimhan demir cevheri ile kapatılabileceğini Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilgili makamlara arz ediyoruz”diye konuştu. (Bülten)

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarMHPMalatya
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