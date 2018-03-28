Malatya Büyükşehir’e 2018 özel ödülü

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER ) tarafından Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede Malatya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım alanındaki 2 projesi ödüle layık görülürken, ödülü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan verdi.

AUSDER tarafından Türkiye genelinde ulaşımla ilgili bir yarışma açıldı. Söz konusu yarışmaya ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2018 Özel Ödülünü kazandı.

‘Aklın Yolu Akıllı Yollar’ ismiyle düzenlenen proje yarışmasının ödül töreni 28 Mart 2018 Çarşamba günü Ankara’da düzenlendi. Düzenlenen törende Malatya Büyükşehir Belediyesi, ‘Malatya Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi’ (MABİS) ve ‘Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi ve Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı’ projeleri ile ödüle layık görüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğinin ‘Aklın Yolu Akıllı Yollar’ 2018 Özel Ödülünü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan aldı.