MALATYA BÖLGE YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Törene Vali Vekili Regaip Ahmet Özyiğit, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İl Genel Sekreteri Ertan Mumcu, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Ü. Cemal Koyunoğlu, TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Çelebi, Malatya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sadun Kılınç, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

8 ALANDA TOPLAMDA 388 PROJE KATILDI

Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen ödül töreninin açılış konuşmasında,“Bu çalışma TÜBİTAK-BİDEP desteği ve İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan bir çalışmadır. Malatya Bölgesi Proje Yarışması Malatya’nın da dâhil olduğu toplam sekiz ili kapsamaktadır. Malatya’nın Bölge Koordinatörlüğünü üstlendiği bu yarışmaya Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Tunceli olmak üzere toplam sekiz il katılmaktadır. Bu illerden Biyoloji (65), Fizik (85), Kimya (29), Matematik (84), Değerler Eğitimi (58), Tarih (15), Kodlama (28), Türkçe (24) olmak üzere 8 alanda toplamda 388 proje katılmıştır” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “Üniversitemizde ikincisini düzenlediğimiz sekiz ilin katıldığı ve toplamda on ikincisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na hepiniz çok güzel projelerle katıldınız. Katılım sağlayan projenin sahibi öğrencilerimizi, onların öğretmenlerini ve müdürlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.(ÜNİHABER- Haber Merkezi)