31 Ocak 2017 Salı

MALATYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Beklenen kar sevinçle geldi

28 Ocak 2017 Cumartesi 11:48
MALATYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

  Malatya’da uzun süredir beklenen kar yağışı, yalnız havayı değil, şehrin kargaşalı görüntüsünü de yumuşattı. Kar yağışını gören vatandaşlar, hem eğlendi hem de karın tadını doyasıya çıkardı.

 MASUMİYET VE SAFLIĞIN EN GÜZEL HALİ
  Kar; şehrin bütün gürültüsünü, bütün kirini ve yorgunluğunu yumuşacık dokusuyla örten muhteşem bir doğa olayı…  Bembeyaz renginin manası saflık, temizlik, masumiyet olan karın, bu rengine münhasır tertemiz, huzur dolu varlığı bile insanların günlük kederlerinden, telaş ve acelelerinden, iş hayatının, günlük yaşamın yarattığı stres ve kargaşalı ruh halinden bir dakika olsun arınmalarına ve ufacık bir sebeple neşe dolmalarına yetiyor da artıyor bile.

 BEYAZ ÖRTÜ MALATYA’YI KAPLADI
  Beklenen kar, akşam saatleri itibariyle Malatya’ya yağmaya başladı. Bütün gece hız kesmeden devam eden yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış, sert geçen Malatya havasını da adeta yumuşattı.  Atkısını, beresini alan Malatyalılara ise sokaklar dar geldi. Havanın yumuşamasıyla birlikte kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, çocuklar gibi eğlenerek beyaz örtünün tadını çıkardı. Sokaklardaki aynı hareketlilik, gündüz saatlerinde de devam etti.

 HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR
  Kar eğlencesi bazı noktalarda ise çileye dönüştü. Özellikle Malatya’nın yüksek kesimlerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar da, kar yağışından nasibini aldı. Buz tutan bölgelerde vatandaşlar ayakta duramazken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere ait ekipler, gün boyunca tuzlama çalışması yaptı.

 KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

  Bereketin simgesi olan kar yağışı, özellikle Malatya’nın görsellikte ön plana çıkan noktalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kapalı Çarşı, Yeni Cami Meydanı, Emekliler Parkı, Kışla Caddesi, Atatürk Anıtı, Hürriyet Parkı ve Kanalboyu’nda bu kez kar manzaraları vardı. 

SELAHATTİN BAYRAK
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