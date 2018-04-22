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Malatya, Atlas Dergisinde

Atlas dergisinin 25. yıl nisan ayı özel sayısında ‘Yedi Kültür Yedi Medeniyet Malatya’ başlığıyla 2 sayfalık tanıtım makalesine yer verildi.

Malatya, Atlas Dergisinde

Atlas dergisinin 25. yıl nisan ayı özel sayısında ‘Yedi Kültür Yedi Medeniyet Malatya’ başlığıyla 2 sayfalık tanıtım makalesine yer verildi.

22 Nisan 2018 Pazar 13:21
Malatya, Atlas Dergisinde

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizin kadim kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ile gastronomideki zenginliğinin en iyi şekilde değerlendirilerek yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı amacıyla başta Valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz, Merkez ilçe ve diğer ilçe belediyelerimiz, Üniversitemiz, Fırat Kalkınma Ajansı,kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK’lar özel sektör ve şehrimizin tüm dinamikleriyle ortak çalışmalar sergilenmektedir” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu çalışmalar neticesinde tanıtımda iki önemli unsur öne çıkarılarak ilimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtma faaliyetleri düzenlenecektir.Bu düşünceler çerçevesinde ilimizin kadim tarihinde önemli yeri bulunan Arslantepe Ören Yeri ve yöresel yemek kültürümüz tanıtımdaki en önemli iki ana başlık olarak yer alacaktır.Başlatılan bu tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ülkemizin en önemli aylık coğrafya, turizm, keşif dergilerinden Atlasdergisinin 25. yıl nisan ayı özel sayısında ‘Yedi Kültür Yedi Medeniyet Malatya’ başlığıyla 2 sayfalık tanıtım makalesine yer verilmiştir.Özel sayısı olması nedeniyle 30 bin tirajlı olarak basılan dergide Arslantepe ve ilimizin, köftelerden ve fırın yemeklerinden oluşan yemek kültürüne yer verildi.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Atlas DergisiMalatya
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