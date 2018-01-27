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MALATYA 6. BÖLGEDE...

Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer alan Malatya’da Organize Sanayi Bölgelerinde üretici firmalar 5. Bölge desteklerinden faydalanırken yeni yapılan düzenleme ile artık 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek.

MALATYA 6. BÖLGEDE...

Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer alan Malatya’da Organize Sanayi Bölgelerinde üretici firmalar 5. Bölge desteklerinden faydalanırken yeni yapılan düzenleme ile artık 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 13:34
MALATYA 6. BÖLGEDE...

Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer alan Malatya’da Organize Sanayi Bölgelerinde üretici firmalar 5. Bölge desteklerinden faydalanırken yeni yapılan düzenleme ile artık 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, "Malatya yeni düzenlemeyle birlikte ekonomik büyümeyi beraberinde getirecek, istihdam ve üretim artacak” dedi 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Erkoç, "2012 yılından beri Teşvik Yasası kapsamında Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer alan Malatya’da Organize Sanayi Bölgeleri’nde yatırım yapanlar 5. Bölge teşvik desteğinde yararlanmaktaydı. Uzun süredir beklenen yeni düzenleme ile artık Organize Sanayi Bölgeleri’nde yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden yararlanacak” diye konuştu. Hasan Hüseyin Erkoç rekabet gücünün kırılmaması için hükümetten eski yatırımcılar için 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaları konusunda müjde almak istediklerini de ekledi sözlerine Başkan Erkoç iş dünyası için projenin detaylarının anlatılıp bilgilendirme yapılacağı bir toplantı düzenleneceği kaydetti.


TSK tarafından yürütülen Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’ nada değinine Başkan Erkoç, "Operasyona katılan Mehmetçik için Allah yardımcı olsun, Allah korusun. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz siz ekonomik olarak güçlü olmasanız, hem siyasi olarak gülcü olamazsınız" ifadelerini kullandı.


Operasyonda yaklaşık yüzde 75 oranında yerli üretim silahların kullanılmasının gurur verici olduğunu söyleyen Erkoç, "Silahlarda Yüzde 75 oranında yerli üretim geçmemizle birlikte artık Türk Silahlı Kuvvetlerimizde bu anlamda güçlenmiştir bu da gurur verici bir tablodur. İş dünyası olarak bizi gururlandırmıştır" şeklinde konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 27.01.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
6. Bölge TeşvikleriMalatya
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