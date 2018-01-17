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MALATYA 3. DERECE...

Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne bir ilk müdahale aracı, bir yangın arazözü tahsis edildiğini dile getiren Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, “Yangın sezonunda orman yangınlarına ve kırsal yangınlarına karşı daha hızlı ve etkili müdahale yapılabilecek” dedi.

MALATYA 3. DERECE...

Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne bir ilk müdahale aracı, bir yangın arazözü tahsis edildiğini dile getiren Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, “Yangın sezonunda orman yangınlarına ve kırsal yangınlarına karşı daha hızlı ve etkili müdahale yapılabilecek” dedi.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 13:03
MALATYA 3. DERECE...

Malatya’da önemli çalışmalara imza atan Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğü tarafından araç takviyesi yapıldı. Orman Genel Müdürlüğünce tahsil edilen bir ilk müdahale aracı, bir yangın arazözü tahsis edildiğini açıklayan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, böylece ilk müdahale araç sayısının 5’e,  3 olan arazöz sayısının ise 4’e yükseldiğini açıkladı.

MALATYA 3. DERECE YANGIN BÖLGESİ

“Malatya ili yangın açısından 3. derece yangına hassas bölgede yer almaktadır” diyen Kalaylı, şunları kaydetti:“İlimizde ormanlık alan ve kırsal alanda çıkan orman yangınlarına Malatya merkez, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerimizde konuşlandırılan 3 adet yangın ekibimizle müdahale etmekteyiz. Ancak ilimizin coğrafi olarak geniş bir alanı kaplaması ve özellikle rüzgarlı havalarda yangınların hızlı seyir etmesinden dolayı zaman zaman orman yangınlarıyla mücadele için mevcut ekipler yetersiz kalmakta idi. İşletme Müdürlüğümüze tahsis edilen ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan son sistem teçhizatlarla donatılan bu araçlarla birlikte inşallah önümüzdeki yangın sezonunda orman yangınlarına ve kırsal yangınlarına karşı daha hızlı ve etkili müdahale yapılabilecektir.”

KALAYLI’DAN TEŞEKKÜR

Müdürlüğe araç tahsis edilmesinde emeğe geçen herkese teşekkür eden Kalaylı, “Bu araçların İşletme Müdürlüğümüze tahsisinde büyük emekleri geçen, Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,  Gümrük ve Ticaret Bakanımız sayın Bülent Tüfenkci’ ye, Malatya Valimiz sayın Ali Kaban’a,   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Öznur Çalık’a, ilimizin değerli milletvekillerine ve Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
OrmanYangınMalatya 3 BölgeOrman Işletme Müdürü Yakup Kalaylı
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