Meteoroloji Merkezi’nden alınan son bilgilere göre, Malatya’da hava sıcaklığı yükseliyor. Hafta başından itibaren başlayan güneşli hava, hafta sonunda devam edecek. Havanın az bulutlu ve güneşli olacağını tahmin eden meteoroloji yetkilileri, gece soğuk havaya dikkat edilmesi konusunda ise uyarıyor.

HAFTA SONU PLANLARI YAPILDI

Sıcaklığın artması ve güneşin sıcak yüzünü göstermesi hafta sonu için planları yeniden değiştirdi. Öyle ki; yetkililer önceki günlerde hafta sonu Malatya’nın yağışlı olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Yeni değerlendirmeleri takip eden vatandaşların, hafta sonunda mesire alanlarına gitmesi bekleniyor.

GECE SICAKLIĞI 0 DERECE OLACAK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün verdiği tahminlere göre Malatya’da hava sıcaklığı hafta sonunda yeniden yükselişe geçiyor. Buna göre Malatya’da hava sıcaklığı bugün 10 derece olacak. Gece sıcaklık ise 0 dereceye düşecek. Rüzgarın güneyden eseceğini açıklayan yetkililer, Pazar günü ise havanın 8 derece ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.

İLÇELERDEKİ HAVA DURUMU

Malatya merkezdeki sıcaklık ilçelere de yansıyor. Akçadağ’da hava sıcaklığının 10 derece olacağı tahmin edilirken, gece bu sıcaklık 0 dereceye düşecek. Pazartesi gününden itibaren ise ilçeyi soğuk bir hava bekliyor. Özellikle Çarşamba günü kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Arapgir’de sıcaklık 6 derece olacak. Önümüzdeki hafta itibariyle Arapgir’de soğuk ve yağışlı bir hava olacak. Arguvan bugüne 6 derece sıcaklıkla başlayacak. Gece sıcaklığı ise 0 derece olacak. Arguvan’da da önümüzdeki hafta itibariyle soğuk bir hava hakim olacak. Battalgazi ilçesi ise Malatya merkezde olduğu gibi 10 derece ile ısınacak. Gece sıcaklığı 0 derece gösteriliyor. Darende’deki sıcaklık 8 derece olacak. Gece -3 dereceyi görecek olan ilçede Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Doğanyol, Malatya’nın bugün en sıcak ilçelerinden biri. 9 derece olan sıcaklık, gece de pek fazla düşmeyecek. Doğanşehir’de 7 derece ile ısınacak. İlçede gece sıcaklığı ise -3 derece olacak. Doğanşehirlileri yarın bulutlu bir hava bekliyor. Hekimhan’da termometreler 5 dereceyi gösterecek. Gece sıcaklığı ise -3 derece olacak. Kale, 10 derece ile çok bulutlu olacak. 2 derece gece sıcaklığı ise pek fazla üşütmeyecek. Güneydoğu’dan esecek olan rüzgarla Kuluncak ilçesi 6 derece ile ısınmaya çalışacak. -4 derece ile Kuluncaklılar gece sıcaklığını görecek. Pütürge’de 6 derecelik bir sıcaklık hakim olacak. Pütürgeliler gece sıcaklığını 0 derecede hissedecek. Yazıhanlılar 10 derecelik sıcaklıkla, Kale ilçesi gibi aynı sıcak havayı soluyacak. Güneş bulutlarla mücadelesini verecek ve gece bu sıcaklık 0’a düşecek. Ve son olarak Yeşilyurt ilçesi de, 10 derece ile Malatya merkez ve Battalgazi ile aynı kaderi paylaşacak. İlçede gece 0 derece ile serin bir hava hissedilecek.

TAHİR ÖZÇELİK