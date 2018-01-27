MAHTAP 40 bin üyesiyle harekat için hazır

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MAHTAP) dün bir basın açıklaması düzenleyerek, Zeytin Dalı Harekatı’nı destekledi. Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde gerçekleştirilen basın açıklamasını platform adına MAHTAP Başkanı İhsan Akın yaptı.

Basın toplantısının amacının başta Afrin olmak üzere yapılan ve yapılacak olan tüm operasyonlara destek olduklarını bildirmek olduğunu ifade eden Başkan Akın, her anlamda ve her alanda, askerin, devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

KONU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

Ülkenin geleceği için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Akın, “15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbe girişimi ve sonrası yaşanan ve hala devam eden, dış güçlere maşalık, yardım ve yataklık yapanlar, açıklamaları ile destek veren sözde aydınlar sizleri kınıyoruz. Tüm Türkiye’mizde şehitlerimizin yetim ve öksüz kalan binlerce çocukları, söz konusu olduğu zaman neden mektup yazmadınız? Konu vatansa gerisi teferruattır. Malımızla, canımızla ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa yapmaya, 40 bin üyemizle hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttükleri bu zorlu mücadeleden dolayı yapılan harekâtı canı gönülden destekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Haçlı, Siyonist zihniyetinin, bölme parçalama oyunlarını bozmak, birlik ve beraberliğimiz için, devletimizin terör örgütleri ile yaptığı, yapacağı tüm mücadelelerin sonuna kadar arkasında ve yanındayız” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM

“15 Temmuz öncesi ve sonrası şehit ve gazi olan tüm vatan evlatlarımızdan, Allah razı olsun, şehitlerimizin mekanları cennet olsun” diyen Başkan Akın, Zeytin Dalı Harekatına tepki gösteren bir grup aydına da tepki gösterdi. Başkan Akın, “Onlar hiçbir gelecek kaygısı gütmeden dünyada en değerli olan canlarını vatanları için feda ettiler. Sözde aydınlar neden kaygılısınız bir yerlere söz mü verdiniz? Kaygı duyulması gereken tek şey, büyük ülkemizin bekası, bayrağımız, ezanımız, devletimiz, vazgeçilmez mukaddes vatanımız ve her yeri kanla sulanmış olan topraklarımızdır. Tüm terör örgütleri temizlenene kadar her türlü desteği sağlamak için şimdiye kadar ülkemizde, ilimizde, yurt dışında vatan toprakları bölünmesin diye mücadele eden, görevli olduğu alanda şehit olan, tüm kolluk kuvvetleri ve görevli olan tüm vatandaşlarımıza öncelikle yüce Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” diye konuştu.