Mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kuşu fark eden bir vatandaş yardım için harekete geçti. Ancak kuşu kurtarmak isterken dengesini kaybeden vatandaş, havalandırma boşluğuna düşerek burada sıkıştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu vatandaşı bulunduğu boşluktan çıkarttı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşın tedavisi yapılırken, itfaiye ekipleri mahsur kalan kuşu da kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.