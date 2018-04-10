MAHKEME KARARI İLE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

08 Mart 2017 tarihinde yapılan Malatya İli Süt Üreticileri Birliği genel kurulu mahkeme kararı ile iptal edildi. Aday olduğu halde üyeliğinin silindiğini ve Malatya İli Süt Üreticileri Birliğinin 2. Genel Kurulu’na alınmadığını ileri süren Veteriner Hekim Abuzer Göğüs, yapılan seçimin hukuki olmadığını belirterek mahkemeye başvurmuştu. Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme iptaline karar verdi.

SEÇİMDE İÇERİYE ALINMADIK

Göğüs, Busabah.com’a, şunları kaydetti:

“Ben hem üyelik kartımı aldım hem de üye olduğum zamanki üye kayıt defterini aldım. Ayrıca aidatı da ödedim. Ben 2017 yılının aidatını da ödeyeyim dedim. Çünkü ben üyeliğimin silineceğini bekliyordum. Çünkü Süt Üreticiler Birliğini kendi çiftlikleri gibi düşünüyorlar ve başkalarının Birlik başkanlığına aday olmasını istemiyorlar. Seçim yapılacağından üyelerin haberi olmuyor. Sanki birlik bin kişinin şirketiymiş gibi. Ben de bunları bildiğim için bütün belgelerimi hazır ettim. Ayrıca ben dilekçelerimi hem Tarım İl Müdürlüğüne hem Süt Üreticileri Birliği Genel Merkezine hem de Malatya İli Süt Üreticileri Birliğine elden verdim. Tüm bunlara rağmen seçim gününde ismimizin olmadığını gördük. İsmimizi hazirun listesine yazmamışlar. Bu yasal değil. Bir üyenin üyelikten düşürülmesi için bazı hukuki gerekçeler gerekiyor. Eğer üyenin birlik aleyhine konuşması olursa, kendisine verilen görevleri yerine getirmemiş olursa üyelikten düşürülür ancak bu şekilde yine üyelikten silinemez. Tebligat gönderilmesi gerekir. Son aşamada eksiği olan üyeler Genel Kurula havale edilir. Genel Kurulda bütün üyelerin huzurunda üyelik düşürülür. Bunların hiçbirisi yapılmadan Emniyet güçlerinin etkisiyle seçim zamanı içeriye alınmadık. Biz bunları da tutanaklara geçirdik. Bu hem kameralarda hem de dilekçelerimizde bulunuyor. Aynı zamanda savcılığa da bunu bildirdik”dedi.

Bilirkişi tarafından mahkemeye verilen raporda;

Seçim sürecinde üyelerin listesinin açıklanmadığını, yazılı olarak istenmesine rağmen verilmediğini, genel merkez, tarım il müdürlüğü ve valilik kanalıyla da istendiği halde verilmediğini,

Üye listesinin gizli olduğunun iddia edildiğini,

İlk toplantıda yeter sayının sağlanamadığını, 8 kişi katıldığını,

Müvekkillerin toplantıya alınmadığını, sadece başkan tarafından davetiye gönderilenlerin toplantıya alındığını, müvekkillerin ve başkanladaya rakip olacakların üyeliklerinin sebepsiz düşürüldüğünü,

Yönetime aday olan kişilerin içeri alınmadığını, üye olmayan 70-80 kişiye özel davetiye göndererek bu kişileri salonda üye olarak göstererek oy kullandırdığını, Salonda yoklama yapılmadığını,

Önceden hazırlanan denetim raporunun denetçilere zorla imzalatıldığını, denetim raporu hazırlatılmadan önceki yönetimin ibra edildiğini,

Birliğe mahkemece kayyum atanması gerektiğini ifade ve beyan ederek;

Dava konusu CIK toplantısında alınan tüm kararların iptaline, Seçim sürecini yürütmesi için yönetimin kayyuma devrine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili özetle;

GK öncesi üye listelerinin askıya çıkarıldığını, buna ilişkin tutanaklar tutulduğunu,

Davacının salona birlik üyesi ve davetli olmadığından alınmadığını,

Seçim İçin silinme olmadığını,

Misafirlerin oy kullanmadığını,

Toplantının resmi görevlilerin denetiminde usulüne uygun yapıldığını,

Faaliyet raporları, gelir giderler ve denetim raporunun okunduğunu, seçime katılanların oy birliği ile ibra edildiğini ifade ve beyan ederek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

Bakanlık Temsilcisi raporunda özetle;

Toplantıya girişte üyelerin kimlik kontrolü yapılarak İmzalarının alındığını, üye olmayanların toplantı salonuna alınmadığı,

14.2.2017 tarihinde gazete ile ilan yapıldığı,

Toplantıda 2066 üyeden 379 üyenin hazirun listesini İmzaladığının tespit edildiği, toplantının başkan Aziz Kurtoğlu tarafından açıldığı, ikinci toplantı olduğundan çoğunluk aranmadığı, gündeme geçildiği,

Divan oluşturulduğu,

Denetim raporu okunduğu sırada iki denetim kurulu üyesinin imzadan İmtina ettiği,

Seçime tek listenin katıldığı, tespitlerine yer verilmiştir.

Tutanak başlıklı, altında Aziz Kurtoğlu, Şükrü Ayyıldız ve diğer 8 imzanın yer aldığı belgede "Birliğimizin 28.2.2017 tarihinde yapılacak Genel kurulda oy kullanacak hazirun listesi birlik hizmet binasında 14.2.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 15 gün süreyle askıda kalan hazirun listesi 28.2.2017 tarihinde askıdan indirilmiştir” ifadeleri yer almaktadır.

Türkiye Tarımsal Süt üreticileri Merkez Birliği tarafından hazırlanan 13.3.2017 tarihli raporda özetle; toplantı esnasında dışarıda üye olduğunu söyleyen bazı şahısların listede ismi olmadığı için görevliler tarafından içeri alınmadığı, salona girildiğinde divan oluşturulmuş, divana geçilmiş olunduğunu gördükleri, üç denetim kurulu üyesinden ikisinin denetim raporunu imzalamaktan imtina ettikleri, buna rağmen raporun aylanarak ibra edildiği, bahsedilen konularla ilgili olarak divan başkam ve bakanlık temsilcilerinin müdahalesinin olmadığı, sonunda söz alan iki üyenin, üyelikten usulsüz çıkarmalardan söz ettikleri, ilk yapılan genel kurulun da mevzuata aykırı yapıldığının denetim kurulu ve genel kurula katılamayan bazı üyeler tarafından beyan edildiğini, GK'da üyeliği düşürülen Kadir Altıntaş'ın CİK tarihinde mevcut Yusuf Karacaoğlu üyesi olduğu, üyeliğinin düşürülmesinden haberdar olmadığı, muhalif oldukları iddia edilen büyük bir grubun salona alınmadığı, birlik evraklarının denetim kurulu üyelerine verilmediği, inceleme yapamadıkları gerekçesiyle iki denetim kurulu üyesinin denetim raporunu imzalamadığı, denetim kurulu raporlarının gk tarafından oylanarak ibra edildiği, gk un mevzuat hükümlerine aykırı gerçekleştirildiği kanaati ifade edilmektedir.

Toplantı Divan başkanlığına denetim kurulu üyeleri Mikail Balcı ve Mehmet Özkan tarafından verilen beyanlarda özetle "Tüzük gereği periyodik olarak yapmaları gereken denetim, yönetim kurulu gerekli ortamı sağlamadığından yapamadıkları, kendilerinin bilgisi dışında hazırlanan denetim raporlarının imzalanmasının İstendiğini... ımza etmedikleri” beyan edilmiştir.

Toplantı CD'lerinin çözümü incelendiğinde; 1 nolu CD kapsamında, sair hususlara ilave olarak, Birlik Başkanı'nın "geçmişte yönetimde olan 3 arkadaşımız vardı, bunların malatyaya maliyeti 160 trilyon oldu, bunların üyelikten atılması lazım. bu üç arkadaşımızı biz de üyelikten attık ve seçim boyunca askı süresinde askıda tuttuk, kanunen askıdan tutanakla indirdik " açıklamaları üzerine birisi söz almak istiyor bunun üzerine Başkan "onun söz hakkı yok, üye olmayan arkadaşlar burada konuşamaz” ifadesini kullanmakta. Bunun üzerine sayısının çok olduğu Divan başkanı tarafından belirtilen üyeler adları ve neden üyelikten çıkarıldıkları açıklanmadan "bu maddeyi kabul edenler” "kabul edilmiştir” şeklinde geçmiş,- söz almak isteyenlere konuşma imkanı verilmemiştir.

Yine CD çözümlerinde Veterinerler Odası Başkanı "yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarımız içeri alınmamıştır, içeriye yasal olarak engellenmiştir, genel kurula kadar içeri girme hakları vardır, bu hakları engellenmiştir” sözleri üzerine divan başkanının talepleri ısrarla red ettiği, ”GK kararıyla son verilebilir. Burada” diyerek üyelikten çıkarmaların yasal dayanağını açıklamaya çalıştığı görülmektedir.

CD çözümlerinin 12. sayfasında Birlik Başkanının "ben sadece birliğe 160 trilyon veren 4 kişiyi silmişim 4 kişi... ifadelerini kullandığı görülmektedir. Devamındaki 12-13-14. sayfalarda da bazı üyelerin üyeliklerinin haksız düşürüldüğü, toplantıya haksız alınmadıkları yönünde yoğun açıklamalar olduğu görülmektedir.

Davacı tarafından 10.2.2017 tarihinde Malatya Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra, 16.2.2017 tarihinde Birlik Başkanlığına yaptığı talep kapsamında özetle, birlik üyesi olduğunu, bundan önce yapılan mali kurul ve genel kurullardan haberdar olmadığını, bu nedenle seçim haklarını kullanamadığını, birliğin Şubat-Mart aylarında yapacağı mali ve genel kurul seçimlerinin tarihinin ve üyelerin listesinin tarafına bildirilmesini talep ettiği görülmektedir. Davacı Abuzer Göğüsün başvurusu üzerine davalı Birlik'in üye listesini "üyelerin kişisel verilerinin korunması gerekçesiyle” vermediği, diğer konulara ilişkin ise herhangi bir cevap verilmediği görülmektedir.

Abuzer Göğüs, Kadir Altıntaş, Mehmet Şahin, Mikail Balcı, Mahmut Yılmaz, Aziz Uluçay ve Hasan Gedik imzasını taşıyan 7.3.2017 tarihli tutanakta özetle; söz konusu toplantıya katılmak ve yönetime aday olmak için geldiklerini, hazirun listesinden isimlerinin silindiğini gördüklerini, kendilerini destekleyen yetiştiricilerin de polis desteğiyle içeri alınmadığını, üyelikten düşürme işleminin genel kuruldan geçirilmesi gerektiğini, bunun mevcut yönetimin tek taraflı hile ile yaptığı usulsüz bir işlem olduğu ifadeleri yer almaktadır.

Malatya Süt Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen ve altında Birlik Başkanı olarak Aziz Kurtoğlu'nun imzası yer alan 10.5.2016 tarihli Birlik Kayıt Belgesine göre Davacı Abuzer Göğüs'ün birliğin I nolu üyesi olduğu, üyelik durumunun Aktif olduğu, Birliğe 9.9.2009 tarih ve 2 nolu YK kararı ile üye kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Malatya İli Süt Üreticileri Birliği'nin 15.12.2016 tarih ve 661 nolu Tahsilat Makbuzu'na göre, davacı Abuzer Göğüs'ten toplam 247 TL üyelik aidatı ve dosya bedelinin tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

Davacı vekili tarafından 21.6.2017 tarihli dilekçe ekinde, dava konusu toplantıya alınmayan üyeler oldukları beyan edilen üç sayfalık isim ve imzaları ihtiva eden listelerin de sunulduğu görülmektedir.

Birliğin 28.2.2017 tarihinde yapılacak Genel kurulda oy kullanacak hazirun listesi birlik hizmet binasında 14.2.2017 tarihinde askıya çıkarıldığı, 15 gün süreyle askıda kalan hazirun listesinin 28.2.2017 tarihinde askıdan indirildiği şeklinde beyan ihtiva eden tutanak, davacının Birliğe 16.2.2017 tarihinde yaptığı hazirun listesi talebi ve Birlik tarafından buna verilen cevap ile birlikte değerlendirildiğinde sağlıklı görülmemektedir.

Bir kısım üyelerin (kendi beyanına göre sadece 4 üyenin) Birlik Başkam tarafından üyelikten çıkarıldığı konusunda tereddüt bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantısı bakımından öncelikle toplantıya katılma hakkı olan üyelerin kimler olduğunun açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Birliğe dava konusu toplantı öncesinde kimlerin üye olduğu kimlerin hangi tarihte ve hangi gerekçe ile hangi merciin kararı ile üyelikten çıkarıldığı konusunda büyük belirsizlikle bulunmaktadır.

Dava konusu toplantıda iki denetim kurulu üyesi, denetim yapmalarına ortam hazırlanmadığı ve başkasının hazırladığı raporun imzalatılmak istendiğini beyan etmişlerdir. 5200 Sayılı Kanun ile bu kanunun 20. maddesi uyarınca atıf yapılan Dernekler kanunu m. 9 hükümlerinin açık bir şekilde ihlal edildiği görülmektedir.

Toplantıya üye olmayan kişilerin katıldığı anlaşılmaktadır. Bunların misafir olarak çağrıldıkları ifade edilmekle birlikte, kimler olduğu kaç kişi oldukları ve toplantı esnasında oylamalara katılıp katılmadıkları (oylamaların açık oylama şeklinde ve el kaldırma usulü ile yapıldığı dikkate alındığında), toplantının cereyanı bir bütün olarak dikkate alındığında, tereddütler bulunmaktadır. Üye olduğunu beyan edenlerin katılamaması, üye olduğu halde başkanın insiyatifi (Başkan toplantıda "ben sadece birliğe 160 trilyon veren 4 kişiyi silmişim 4 kişi... " İfadelerini kullanmaktadır, ayrıca bu kişilerin üyelikten çıkarılmaları ile ilgili bir karar da tespit edilememiştir) ile üyeliği sonlandırılanların olması, toplantıda toplu olarak, isimleri okunmadan üyelikten çıkarılanların olması, buna karşı toplantıya "misafir” olarak nitelendirilen katılımcıların alınmasının toplantıyı usul ve yasaya aykırı hale getirdiği değerlendirilmektedir.

2000 civarında üyesi olan birliğin ilk toplantısına sadece 8 kişinin katılması ilk toplantı çağrısının yeterince duyurulmadığını düşündürmektedir. Dosya kapsamında yerel gazete ilanı yer almakla birlikte üreticilerin genellikle kırsalda yer alması sebebiyle sadece bu yolla yapılan duyurunun yeterli olmadığı, bu nedenle çağrı usulünün dürüstlük kuralına uymadığı değerlendirilmektedir. Dosya kapsamında üyeleri başka usulle çağrı yapıldığına dair bilgi yer almamaktadır. Sayılarının 70-80 olduğu misafirlere davetiyle gönderildiği bilgisi yer alsa da bunun sayısı ve niteliği net olarak anlaşılmamaktadır.

Toplantı öncesi veya toplantı esnasında hangi üyelerin üyelikten çıkarıldığı açık değildir. Somut olaya göre Yönetim tarafından üyelikten çıkarılması düşünülen (bunların kimler olduğuna dair veri bulunmuyor) üyelerin toplantıya alınmadıkları ve seçime iştirak etmelerinin engellendiği anlaşılmaktadır. Üyelikten çıkarma ile ilgili olarak Birlik Tüzüğü ve sair mevzuat hükümleri geçerlidir.

Malatya İli Süt Üreticileri Birliği yönetim kurulu şu şekilde olmuştu

Yönetim Kurulu Asil Başkan Aziz Kurtoğlu, Şükrü Ayyıldız, Gündüz Cengiz, Abubekir Çetin, Ahmet Şinasi Akbulut, AbuzerHaskul, Mehmet Yıldız

Denetim Kurulu Asil Ekrem Özdoğan, Şaban Duman,Hasan Türkeri

Merkez Birliği Temsilcisi Asil Üye Aziz Kurtoğlu