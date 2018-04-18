Mahir Temur Yazdı: Erken Seçim Ve Malatya Ak Parti Teşkilatı

Bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan açıkladı.

24 Haziran 2018 günü seçim yapılacak.

Dikkatinizi çekerim bu seçim belediye seçimleri değil…

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi…

Aynı tarihte olması beklenen genel ve yerel seçimler farklı tarihlerde olması Malatya AK Parti teşkilatını nasıl etkiler?

Bence çok farklı etkiler…

Bi kere kimin nereyi istediği belli olacaktır.

Mesela Malatya Büyükşehir Belediyesi için kulislerde ismi geçen Sayın Öznur Çalık vekillik için aday olmazsa…

Bilin ki Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Çalık demektir.

Ya da Sayın Ahmet Çakır’ın bir dönem daha başkanlık için kalacağı yönündeki emareler erkene alınan seçim yüzünden çok erken belli olacaktır.

Milletvekilliği seçmek zorunda kalabilir.

Kongre sürecini daha yeni bitiren AK Parti İl Başkanı Sayın Hakan Kahtalı’nın tutumu da merak konusu…

Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin tutumu da önemli bence…

Bu seçimin iki ay sonra yapılması demek muhtemelen yirmi gün veya bir ay sonra adayların açıklanması demektir.

Çok hızlı bir geçiş yaşayacağız…

busabahmalatya.com

( Yazının devamı yarın BUSABAH gazetesinde)