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Mahir Temur Yazdı: Erken Seçim Ve Malatya Ak Parti Teşkilatı

Mahir Temur Yazdı: Erken Seçim Ve Malatya Ak Parti Teşkilatı

19 Nisan 2018 Perşembe 11:49
Mahir Temur Yazdı: Erken Seçim Ve Malatya Ak Parti Teşkilatı

Dün öğleden sonra bizzat Sayın Tayyip Erdoğan açıkladı.

24 Haziran 2018 günü seçim yapılacak.

Dikkatinizi çekerim bu seçim belediye seçimleri değil…

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi…

Aynı tarihte olması beklenen genel ve yerel seçimler farklı tarihlerde olması Malatya AK Parti teşkilatını nasıl etkiler?

Bence çok farklı etkiler…

Bi kere kimin nereyi istediği belli olacaktır.

Mesela Malatya Büyükşehir Belediyesi için kulislerde ismi geçen Sayın Öznur Çalık vekillik için aday olmazsa…

Bilin ki Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Çalık demektir.

Ya da Sayın Ahmet Çakır’ın bir dönem daha başkanlık için kalacağı yönündeki emareler erkene alınan seçim yüzünden çok erken belli olacaktır.

Milletvekilliği seçmek zorunda kalabilir.

Kongre sürecini daha yeni bitiren AK Parti İl Başkanı Sayın Hakan Kahtalı’nın tutumu da merak konusu…

Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin tutumu da önemli bence…

Bu seçimin iki ay sonra yapılması demek muhtemelen yirmi gün veya bir ay sonra adayların açıklanması demektir.

Çok hızlı bir geçiş yaşayacağız…

HIZLI GEÇİŞ NASIL ETKİLER?

Sıcağı sıcağını bir analiz yapıyorum ama bana göre AK Parti iki ay sonra için hayati bir seçim kararı almışken ve bu seçime girecek insanları bir ay sonra açıklamasını yapacakken çok fazla riske girmeyeceğini düşünüyorum.

Çünkü Malatya riskli görülmeyen bir şehir AK Parti için…

Ben açıkçası 6 vekil adayının bilindik insanlardan olacağına inanıyorum.

Bunlar mevcut belediye başkanları da olabilir il başkanı da olabilir.

Bir sürpriz isim beklemiyorum.

Daha önce vekillik yapmış biri de olabilir.

Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Çakır’ı ilk altıda görürsem veya Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Polat’ı ilk altıda görürsem şaşırmam.

Bakıp göreceğiz.

Benimkisi öngörü…

CHP NE YAPAR?

Bana göre tamamen hazırlıksız görünen Malatya CHP’sinin telaşı olmayacaktır.

İki milletvekili çıkartmanın hayalini dahi kurmayan bir partinin seçimin erkene alınmasında bir beis görmeyeceklerdir.

Tepki vereceklerdir fakat Malatya için çok da umursamayacaklardır.

Veli Ağbaba birinci sırada girecektir.

Geriye kalan beş aday görülmeyecektir. Bilinmeyecektir ve hatta merak dahi edilmeyecektir!

Yine bakıp göreceğiz.

SEÇİM SİSTEMİ

Bildiğimiz kadarıyla seçim sistemi iki pusula şeklinde olacaktır.

Yani…

Birinci pusula Cumhurbaşkanlığı adaylarının ki…

Diğer pusula ise milletvekilliği için…

Milletvekilliği adaylarının önemi bana göre diğer seçimlere oranla daha önemli olmuştur.

İsimlerin veya adayların kim olacağı sorusu bu yüzden önemlidir.

Bilindik ve oy potansiyeli yüksek görünen adaylar bu seçimde boy gösterecektir.

O yüzden ben farklı bir aday beklemiyorum iki partiden…

Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkMahir TemurAhmet çakır
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