Mahir Temur Yazdı: Ak Parti mi Meşale mi?

Sorum AK Parti milletvekili ve aday adayı Mustafa Şahin’e…

Malatya’da çok garip şeyler oluyor.

Çok garip konuşmalar çok garip yazılar okuyorum.

Mustafa Şahin ve Meşale Derneği ile Şevket Keskin arasındaki “keskin” atışmaları her Malatyalı gibi yakından takip ediyorum.

Bi tarafın attığı taşa diğer taraf hemen taşla cevap veriyor.

Ve bu taşlamalar bitmiyor.

Her iki tarafın da AK Partili olduğunu hatırlatmak isterim.

Mustafa Şahin milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaparken akla hayale gelmeyen bir benzetme yapıyor.

Lafın nereye dokunduğuna bakmadan hem de…

Aynen şunu söylemiş:

“Malatya ve Türkiye genelinde şöyle bir hastalık karşımıza çıkmaya başladı. ‘Efendim bizim reise canımız kurban ancak reisin etrafında şu anda ister mecliste ister yerel yönetimlerde ister teşkilatlarda olanlara kesinlikle destek vermeyeceğiz’ diyecek kadar Sadettin’imsi bir duruş sergiliyorlar. Bunu yapan kim, 15 Temmuz’da gerçekten o sevinci kursaklarında bırakmış olduğumuz FETÖ benzeri o Sadettinler, Recep Tayyip Erdoğan’ı partinin kurulmuş olduğu günden bugüne hedef tahtasına koymalarına rağmen alaşağı edemediklerinden hareketle bunu söylüyorlar. Bunu söyleyen AK Partili değil. Kesinlikle AK Parti’ye gönül vermiş olan hiçbir kardeşim bu aşağılık cümleyi kullanamaz”

Bana göre “Sadece Reis’i sevmek olmaz” diyor.

Keşke bi arkadaş şu soruyu sorsaydı:

“Sayın Şahin, Reis olmazsa kaç oy alırsınız Malatya’da kendi isminizle?”

Geçen seçim kapı kapı dolaşıp ve bunu açıklıkla ifade edip “Bize değil Reis’e oy istiyoruz” demediniz mi?

Sırf Şevket Keskin’e laf yetiştireyim derken o lafın çoğu AK Partili seçmeni kırdığını halen anlamadınız mı?

Bir özür dahi dilemediğinize göre…

Helen sizin partinize oy veren FETÖ’cü olabilir mi?

Savunduğunuz dernek AK Parti’nin üzerinde mi?

Peki AK Parti’den bi aday adayı veya bir yetkili bu söze niye birkaç söz eklemez?

O malum derneğin yöneticileri dahi bi kere cevap verdiler ama siz sürekli o derneğin savunuculuğunu yapıyorsunuz?

Sizin için “Sadece Reis’i sevmekle olmaz” şiarı varsa ve Meşale Derneği’ni “fahri” olarak değil de yönetici olarak savunun derim.

Profesyonel üst düzey yöneticilik yapın derim…

Bana göre bir tercih yapmalısınız…

Şevket Keskin’in “AK Partili olmadığı” üzerinden değerlendirmeleri bırakın.

Kişisel husumetinizi partinize bağlamayın.

Aday adaylığı başvurusu yapılırken “kişisel husumetinizin” olduğu birine taş atarken AK Parti’yi kalkan olarak kullanmayın.

Sizde, bizde ve her Malatyalı da biliyor ki aylardır Şevket Keskin’e laf yetiştiriyorsunuz.

Bir dernekle ilgili konuşmasından dolayı…

Bu derneğin televizyonu var, gazetesi var. Sırf bu konu için “mahlas isimde” bir köşe yazarı var.

Manşetler, haberler, videolar…

Ya mücadelenize AK Parti’siz devam edin ya da Meşaleli devam edin.

İkisi bi arada oldu mu bu şekilde oluyor Sayın Şahin?

Kim haklı kim haksız demiyorum.

Dediğim çok açık;

Tercih yapın, tercih!