Mahallelilik Projesi'ne Muhtarlardan destek

Battalgazi ilçe muhtarları ile yapılan istişare toplantısı Malatya Valisi Ali Kaban başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Malatya Valisi Ali Kaban’ın yanı sıra Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bazı kamu kurumlarının temsilcileri ve Battalgazi ilçe muhtarları katıldı.



Toplantıda, Battalgazi ilçesinin sorunları muhtarlar tarafından dile getirildi. Burada konuşan Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘Benim En Büyük Projem’ dediği Mahallelilik Projesi’ne dikkat çekerek, projenin komşuluk ilişkilerinin yanı sıra birlik ve beraberliğe, güvenli mahalle olmaya büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ortaç, “Battalgazi Belediyesinin Mahallelilik Projesi var. Bu proje sonrası çok veriler almaya başladık. Komşuluk ilişkilerinde hoşgörüyü, kamu mallarını kullanmayı öğrettiğimiz süreçte, asayiş olaylarında da azalma olacak, komşular arasında diyalog geliştiği sürece huzur olur, mutluluk olur. Apartmanlar yüksek binalar olunca, asansörde insanlar bir birlerine selam vermiyorlar, birbirlerini tanımıyorlar. Biz seçmen kağıtlarını dağıttığımızda insanlar yan tarafında oturan komşularının evraklarını almıyorlar. İnsanlar 5 yıldır birlikte oturduklarını ama görüşmediklerini söylüyorlar. Bu mahallelik projesi çok önemli bir proje. İnsanlar arasında ve komşular arasında diyalogu geliştirecek bir proje” ifadelerini kullandı.



Malatya Valisi Ali Kaban ise, Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan Mahallelilik Projesinin önemine işaret ederek, “Birbirinden haberi olmayan insan modelinden bunun adı illaki yatay bir yapılaşma şart değil, dikey yapılaşmalarda da komşuluğun olduğu bir dünyaya geçmek zorundayız. Yoksa işimiz zor. Toplum sistematiğinde en önemli olay komşuluk ilişkileridir. Komşuluk ilişkileri asayişi de sağlar. Güven ortamını oluşturur. Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin, bu ülke tek tek her birimizin. Dolayısıyla biz hep birlikte biriz. Bir olacağı, diri olacağız” şeklinde konuştu.



Toplantıya katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Battalgazi Belediyesini ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Başkan Gürkan, Semt Konağı talebi ile ilgili bir konuda ise, “Semt Konağı hangi amaca matuf olacak. Yani semt konağı da yarın metruk hale gelip bir gurubun eline geçip, o gurubun faaliyetlerini yürütecek bir yer mi olacak, yıksa o mahallelinin gerçek anlamda yararlanacağı bir mekan mı olacak? Buna biz karar vereceğiz. Ona göre değerlendireceğiz. Onun detayı incelenecek ona göre kararı verilecek. İhtiyaç olan yere de nerede talep varsa orada yaparız. Orada bir sıkıntı yok” diye konuştu.busabahmalatya.com