Küçükşahin, yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt CHP İlçe Teşkilatı olarak yedi mahalle muhtarını ziyaret ettik. Muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ettik, mahallenin sorunlarını dinledik. Atalar Mahallesi Muhtarı İmam Yılmaz, sıkıntılarını, ‘İçme suyu için üç yere sondaj vuruldu ancak su bulunamadı. Dolayısıyla içme suyu sıkıntımız devam ediyor. Kanalizasyon ihtiyacımız var’ şeklinde anlattı diyerek kısaca şunları söyledi:

ABDESTSİZ DOLAŞIYORUZ

“Mahallesi Muhtarı Süleyman Aksu ve Bentbaşı Mahallesi Muhtarı Bilal Şahin, mahalle sıkıntılarını, ‘İçme suyu sıkıntısı aşırı derecede var. Dördüncü katlara çıkmıyor. Bununla birlikte suya zam geldi. Şu an tonu 5,70 TL, belirli bir tondan sonra ton fiyatı 6,30 TL oluyor. Bunun karşılığı olarak su içemiyoruz. MASKİ Müdürü, geçen yaz 2050’ye kadar su sıkıntımız yok demişti. Oysa şimdi abdestsiz dolaşıyoruz. Elektrik sıkıntılarımız var. Yolarımız çok kötü, acilen asfalta ihtiyaç var’ şeklinde anlattılar.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ İSTİYORUZ

Koyunoğlu Mahallesi Muhtarı Kazım Zengin mahalle sıkıntılarını, ‘Alt yapımız yeterli değil. İçme suyu sorunumuz var. Sularımız çok pahalı. Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyoruz. Genel anlamda Bostanbaşı, Yakınca, Tecde bölgelerinde binlerce ağaç kesildiği için Malatya toz içinde kaldı’ şeklinde anlattı. Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez de mahalle sıkıntılarını, ‘Salköprü Mahallesi Boztepe Caddesi otopark gibi oldu. Vatandaş aracını bu cadde üzerine park edip çarşıdaki işlerini hallediyor. Bu caddenin giriş ve çıkışları ile Çevreyolu’ndan bağlantı yollarının açılarak daha işlek hale getirilmesini talep ediyoruz. Çocuk parkına ihtiyacımız var. Mahallemizin çevre düzenlemesine ihtiyacı var’ şeklinde anlattılar.

Çukurdere Mahallesi Muhtarı Ömer Gönültaş mahalle sıkıntılarının olmadığını söyledi. Seyran Mahallesi muhtarı Zihni Dönmez ise mahalle sıkıntılarını, ‘Bir numaralı sorunumuz imar konusudur. Bu konuda çok perişanız’ şeklinde anlattı.”

İHA