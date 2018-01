MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN…

Üçbağlar Mahallesinde yapılan toplantıda, mahallelilik kültürü ve komşuluk ilişkileri konuşuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başlatmış olduğu Mahallelilik Projesinin önemine dikkat çekerek, “Selahattin Gürkan Battalgazi bölgesinde çok önemli projelere imza atmıştır. Biz Başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Her gün yeni bir proje, her gün yeni bir uygulama çıkıyor. En son Devlet Hastanesinin temel atılmasıyla ilgili haberi vermişti. Türk Hava Kurumu Üniversitesinin bir bölümünü buraya kazandırdılar. Diğer sosyal merkezini, gençlik merkezini, engelli merkezini onları artık söylemiyorum. Artık onları hepiniz biliyorsunuz. Başkanımızın ufku geniş, daha farklı ve güzel projeleri var. ‘Yapacağım’ demiyor, ‘yaptım’ diyor. Başkanıma bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Mahallelik Projesi çok önemli bir proje. İnsanları bir arada, birlikte yaşadığı mekanlarda insanlar eskileri hatırlıyor. Komşuluk ilişkileri, bayramlaşmalar, cenazeler hep eskiden yaşananlar anlatılıyor. Bu eski günler ve duygulara hasret çok fazla. Bu güzel hasletleri tekrar kazandırmak için sayın başkanımız mahallelilik projesini hayata geçirdi. Bu proje Türkiye’de rol model olacağını düşünüyorum” dedi.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin ise, Mahallelilik Projesinin ülkenin geleceğini yeniden şekillendirmek adına önemli olduğunu ifade ederek, “Mahalle bakkalımız da alışveriş yaparız. Berberinde tıraş oluruz. Mahallemizin çocuklarına sahip çıkarız. Okulunda eğitim görür. Çevremizde komşumuzu gördüğümüz zaman kendimizi görürdük. Onu kendimizden bir parça olarak görürdük. Ya geçmişimizden bir parça bulurduk. Babamızdan, annemizden aktarılan bir şey vardı. Ya da küçükken kulağımızı çekmiştir onu hatırlarız. Ama bugün tüm bunları unuttuk. Bunu bir proje ile şimdi hatırlamaya çalışıyoruz. Bir tür hafıza temizleme, hafızamızı tekrar hatırlamaya çalışıyoruz. Böyle bir olayla karşı karşıya kalmamız başlı başlına üzücü bir şeydir. Projemizle gurur duyabiliriz, ancak bunu böyle bir projeyle hatırlamaktan dolayı bence üzülmeliyiz. Bizim temel değerlerimiz bize bunları en başta anlatıyor. Bizler güvene dayalı ilişkiler tesis etmiştik. Komşularımızdan bize bir zarar gelmeyeceğine dair güvencemiz vardı. Aynı caddeyi paylaşanlar birbirine güveni vardı. Şimdi güvensizlik esasına dayalı bir dünya kurduk. Güven merkezli bir dünya yerine güvensizliği esas alan bir dünya kurduk” diyerek, mahallelilik kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlü hale getirmek gerektiğini kaydetti.

Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir de, “Eskiden Türkiye’de belediyecilik denildiği zaman öne çıkan en temel kavram yol, alt yapı gibi konulardı. Ancak modern dünyada büyük kentlere geldiği zaman büyük binalarda oturmaya başladıktan sonra, sosyal mekanlarımızın azalıp, çocuklarımızın oynayacağı, gezebileceği alanlar olmadıktan sonra birbirimizle bulaşacağımız alanlarımız azaldıktan sonra, yeni yeni şeyler keşfetmeye başladık. Bizim sosyal alanlarımız yok artık. Sosyal mekanlarımız yok. Sosyal Belediyecilik alanında bir doktora tezi hazırlayan bir yakınım var. Mahallelilik kavramının Battalgazi Belediyesi tarafından bir program dahilinde kullanılmaya başladığını gördüğümde çok çok sevindim. Belediyecilik meselesinin artık sadece inşaat olmadığını, bir yapı ve yapım meselesi olmadığını, bunun en önemli boyutunun sosyal husus olduğunu, insanların refah ve huzurunu geliştirebilecek, insanların birbirleriyle buluşturacak mekanların oluşturulmasını sosyal bir görev olduğunu bize hatırlattığı için sayın başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Mahallelilik kültürü ve komşuluk ilişkilerinin önemine dikkat çeken AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, “Bu proje ile bizleri bir araya getirmiş oldular. Belki de uzun süredir bir araya gelemediğiniz komşularınızla bir araya geldiniz. İnsanların bir araya gelmesi ve birbirinin hayatını kolaylaştırılabilmesi esas amaç bu. Aslında bizim örfümüz de bunu bizden istiyor. Ama bizler birbirimizin hayatını kolaylaştırmamız gerekirken, maalesef modern dünyanın bize göstermiş olduğu gibi birbirimizin hayatını zorlaştırıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür programlarla bizler bir araya gelerek yanlışlarımızı, hatalarımızı birbirimize hatırlatacağız. Birbirimizin hayatını kolaylaştıracağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Dolayısıyla birbirine sahip çıkan bir mahalle olacak. İlçe olacak, il olacak. Birbirine sahip çıkan ülke olacak. Bu vesile ile Battalgazi Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahallelilik Projesi toplantısında son olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, belediye hizmetlerine değinerek, “Türkiye’de hiçbir belediye, Battalgazi Belediyesinin yanında yüzde 20 bile değildir. Bununda altını çizerek söylüyorum. Bunu nefsi bir söylem olarak almayın lütfen. Türkiye’de bizim bütçemizin 10-20-30 kat fazlası olan belediyelerin hiçbiri bizim ayarımızda değildir. Bunu içtenlikle söylüyorum. Türkiye’de köklü belediyeler de dahil, onların 70 yılını alsalar, bizim 4 yılımızı alsınlar, bizim 4 yılımız onların 70 senesinden ağır gelir” diyerek, Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attıklarını ifade etti.

İslam dünyasında yaşanan olumsuzluklara da dikkat çeken Başkan Gürkan, “Bize namazı, orucu, abdesti bozan şeyler öğretildi. Bize imanı bozan şeyleri öğretmiyorlar. Bunu bir hoca efendiye söyledik. İman salih olmayınca diğerleri hep boşa gidermiş. Bunu İslam dünyasına baktığınızda görüyorsunuz. Çevre ülkelerde yaşananları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın dedik, ancak o yılan bize dokunmaya başlayınca bunun yanlışlığını gördük” değerlendirmesinde bulundu.

Mahallelilik Projesi’nin önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Bakın bizim mahalleliği gündeme getirmemizin sebebi uyuşturucu madde bağımlılığı ilkokul bahçelerimize kadar sirayet etti. Bizim kendimize öz güvenimiz sarsıldı. Benim en büyük projemin Mahallelilik projesini olduğu söylüyorum. Asfalt plentleri, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, kümbetler yapmışız. EXPO 2016’da 63 ülkenin katıldığı fuara katılmışsınız. Kültür Sanat ödülünü almışsınız. Yaşam Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri yapmışsınız. Engelli Merkezleri ve okullar yapmışsınız. Yeşil Kuşak Projesini hayata geçirmek için çalışıyorsunuz. Tüm eski eserleri ayağa kaldırmışsınız. Her türlü iş makinasını almışsınız. Bunu 70 yılda yapıyorlar ve siz 4 yılda yapmışsınız. Ama tüm bunların içinde en büyük projeniz Mahallelilik Projesidir diyorsunuz. Komşuluk projesidir diyoruz. Buna hepimiz el vermemiz gerekiyor. Bu vebali bir sorumluluktur. Birlikte yaşamanın getirdiği belirli kurallar ve kaideler var. Saygı sevgi hadisesi var. Birbirimizin hakkına, hukukuna sahip çıkma hadisesi var. Ayrıca kültürleşme diye tabir ettiğimiz tüm bunları toparlayıp bir kültür normları haline getirme gibi yapı yeteneğimiz var. Burada bizlere büyük görevler düşüyor. Öncelikle bayanlarımız bu komşuluk ilişkilerini bir ihdas etmeye çalışmalı. Erkekler daha sonra arkanızdan gelir. Toplumumuz için erkek egemen bir toplum olduğu söylenir. Ama iş öyle değil” diyerek, kadınların projeye sahip çıkmasını istedi.

Toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay, Nevzat Aslan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Gülşen Sayın, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.