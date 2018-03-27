MAFSAD’TAN AĞAÇLANDIRMA FAALİYETİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında finanse edilen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da desteklenen ‘Burası Benim Yerim’ projesi çerçevesinde gençler, fidanları toprakla buluşturdu.

Özel bir okulun kampüsünde gerçekleşen fidan dikimine okulun yönetici, öğretmen ve öğrencileri, TEMA gönüllüleri, İnönü Üniversitesi Genç TEMA üyeleri, İnönü Üniversitesi İzci Topluluğu üyeleri, MAFSAD üyeleri, Burası Benim Yerim projesinde fotoğraf eğitimi alan gençler ve birçok kişi katıldı.Malatya Orman Bölge Müdürlüğünün temin ettiği ağaçları toprakla buluşturan gençler oldukça keyifli dakikalar geçirdiler. Fidan dikiminin ardından halaylar çekildi, türküler söylendi.

MAFSAD Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Battalgazi TEMA ilçe sorumlusu Şengül Korkut, Rıfat ve Aycan Yücel’e, okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine, TEMA gönüllülerine, İnönü Üniversitesi Genç TEMA üyelerine, İnönü Üniversitesi İzci Topluluğu üyelerine, MAFSAD üyelerine, Burası Benim Yerim projesinde fotoğraf eğitimi alan gençlere teşekkür etti.(Bülten) busabahmalatya.com