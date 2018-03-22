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MAFSAD’DAN İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMI

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından yürütülen ‘Burası Benim Yerim’ projesi kapsamında MAFSAD Kitap Kafe’nin bu haftaki konukları Ebru Tekerek Ertuğ ve Tekin Ertuğ olacaklar.

MAFSAD’DAN İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMI

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından yürütülen ‘Burası Benim Yerim’ projesi kapsamında MAFSAD Kitap Kafe’nin bu haftaki konukları Ebru Tekerek Ertuğ ve Tekin Ertuğ olacaklar.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 11:39
MAFSAD’DAN İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında finanse edilen Burası Benim Yerim Projesi Malatya’nın kültür sanat hayatına canlılık getiren bir proje olarak adını duyurmaya devam ediyor.

“DOLU DOLU BİR PROGRAM OLACAK”

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada Kitap Kafe Projesi kapsamında Fotoğraf Sanatçıları Ebru Tekerek Ertuğ ve Tekin Ertuğ’un, 24 Mart 2018 Cumartesi günü MAFSAD Kitap Kafe’nin konuğu olacağını söyledi. Konuk, 24 Mart 2018 Cumartesi saat 10.00-15.00 arası eğitim ve gezi yapılacağını, aynı gün akşam 19.00-20.00 saatleri arasında Fotoğraf Sanatçısı Ebru Tekerek Ertuğ’la sunum-söyleşi ve 20.00-21.00 saatleri arasında da Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Tekin Ertuğ’un kitaplarını imzalayacağını sözlerine ekledi. 

“ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ OLACAK”

Yılmaz Konuk, yapılacak bütün faaliyetlere katılımın, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini vurgulayarak, Tekin Ertuğ’un sınırlı sayıdaki kitaplarından birine ücretsiz sahip olmak ve yazarına imzalatmak için etkinlik saatinde MAFSAD Kitap Kafe’de olunması gerektiğini belirtti. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Malatya Fotoğraf Ve Sinema Sanatı Derneği‘Burası Benim Yerim’ ProjesiBusabahmalatya
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