Mafsad, Kitap Fuarı’nı Gezdi

Kitap Fuarı’nda oldukça eğlenen öğrenciler istedikleri yazarların kitaplarını alma, değişik yayınevi ve çok farklı kitaplarla tanışma imkanı buldular.

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, MAFSAD olarak okumaya önem verdiklerini, gençleri kitapla buluşturmanın yollarından birinin de Kitap Fuarı gezileri olduğunu belirtti.

“ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN GÜZEL FAALİYETLER YAPILIYOR”

Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Bünyamin Mamur, MAFSAD Kitap Kafe Projesi kapsamında okullarında fotoğrafçılık eğitimi, fotoğraf sunumları ve kitap fuarı gezisi yapıldığını, bunun yanında model uçak eğitimleri ile çevre konusunda eğitimlerin de çok yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile MAFSAD yetkililerine çok teşekkür ettiğini söyledi. (Bülten)