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MADDİ HASARLA ATLATILDI

Malatya’da 2 ayrı evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. 

MADDİ HASARLA ATLATILDI

Malatya’da 2 ayrı evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. 

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 14:15
MADDİ HASARLA ATLATILDI

Hidayet Mahallesi İlkin Sokak da bir evin mutfak bölümünde meydana gelen yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu sırada yangına müdahale eden bir vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahsa sağlık ekipleri müdahale ederken, yangında maddi hasar oluştu.


Kentteki bir diğer yangın ise Fırat Mahallesi Venüs Sokakta yaşandı. Bir evin bodrum katında öeydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, bina içerisindeki dumanlar ise ekipler tarafından tahliye edildi.Her iki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
 

İHA

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