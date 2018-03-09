Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

MAÇ BİLETİNE İLGİ AZ

Yeni Malatyaspor yönetiminin hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasının biletlerini zamlı tarifeden satışa sunmasına sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini devam ediyor. Malatyalı futbolseverler müsabaka biletlerine ilgi göstermezken, satışların her zamankinden daha düşük seyrettiği bildirildi.

MAÇ BİLETİNE İLGİ AZ

Yeni Malatyaspor yönetiminin hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasının biletlerini zamlı tarifeden satışa sunmasına sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini devam ediyor. Malatyalı futbolseverler müsabaka biletlerine ilgi göstermezken, satışların her zamankinden daha düşük seyrettiği bildirildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 14:54
MAÇ BİLETİNE İLGİ AZ


Eski belediye meydanındaki Passolig gişesi önünde şuana kadar herhangi bir yoğunluk söz konusu olmazken, biletlere ilginin az olduğunu ifade edildi. Yeni Malatyaspor’un bütün maçlarını takip ettiğini ancak bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Fenerbahçe maçını takip etmeyeceğini dile getiren Hamza Aslantaş isimli taraftar, “Ben her hafta maçlara giderdim ama bu hafta pahalılıktan dolayı gitmiyorum. Bu kadar zam olmaz, çocuğum da çok gitmek istiyordu ama biletler çok yüksek. Başka büyük takımlar da gelmişti ama fiyatlar bu kadar yüksek değildi” diyerek sitemde bulundu. busabahgazetesi.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Maça Ilgi AzBUSABAH GAZETESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADIN HAKLARI ELE ALINDI
KADIN HAKLARI ELE ALINDI
MEHMETÇİKLERE DESTEK
MEHMETÇİKLERE DESTEK
BAŞKAN POLAT'TAN DESTEK
BAŞKAN POLAT'TAN DESTEK

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim