MAÇ BİLETİNE İLGİ AZ



Eski belediye meydanındaki Passolig gişesi önünde şuana kadar herhangi bir yoğunluk söz konusu olmazken, biletlere ilginin az olduğunu ifade edildi. Yeni Malatyaspor’un bütün maçlarını takip ettiğini ancak bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Fenerbahçe maçını takip etmeyeceğini dile getiren Hamza Aslantaş isimli taraftar, “Ben her hafta maçlara giderdim ama bu hafta pahalılıktan dolayı gitmiyorum. Bu kadar zam olmaz, çocuğum da çok gitmek istiyordu ama biletler çok yüksek. Başka büyük takımlar da gelmişti ama fiyatlar bu kadar yüksek değildi” diyerek sitemde bulundu. busabahgazetesi.com