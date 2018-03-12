MABESEM’DEN DESTEK

Malatya park AVM’de hafta sonu açılan MABESEM El Sanatları (Çini, Ahşap Boyama, Takı Tasarım ve Kabak Süsleme) Sergisinde Afrin’e destek mesajları verildi. Serginin düzeni Türk Bayrağındaki Ay yıldız şeklinde oluşturulurken, yapılan konuşmalarda da Zeytin Dalı Harekatına destek vurgulandı.



Düzenlenen sergi ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, “Milletimiz sıra dışı bir dönemden daha geçiyor. Çok güçlü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Malatya da bu güçlü medeniyetin önemli bir parçası. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yüzlerce kurs açıyoruz. 5 bine yakın kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. Bu çalışmaları önemsiyoruz. Cenab-ı Hakk’tan Afrin’de mücadele eden güvenlik güçlerimize güç, kuvvet ve muzafferiyet diliyorum” şeklinde konuştu.



Malatya Girişim Grubu Başkan Vekili Mehmet Kavuk da sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay’ın da hazır bulunduğu törende daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. busabahmalatya.com