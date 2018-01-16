Lösemili çocukları mutlu ettiler

Ziyarette söz alan MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu Başkanı Selin Yurdakul; minik meleklerin tek başına lösemi ile savamamaları gerektiğini, bu savaşlarında morallerinin yüksek tutulmasının önemli olduğunu bu sebeple de Kadın Kollarının ekip olarak bu ziyareti Genç MİAD ile birlikte gerçekleştirmek istediğini beyan etti.

MÜZEYE ZİYARET

Yine Genç Miad Yürütme Kurulu Başkanı Murat Gönültaş; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı heyet olarak ziyaret ettikten sonra Türk Kızılayı ile birlikte lösemiden ötürü tedavi gören minik melekleri ziyaret etmeyi planladıklarını, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Genç Kızılay topluluğu tarafından organize edilen bu ziyaret ve hediye sunumlarının ardından kendilerinin de minik meleklerle birlikte mutlu olduklarını, bu şekilde yapılan organizasyonlara da desteklerinin devam edeceğini bildirdi. İnönü Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğunun organizasyonu neticesinde yapılan ziyaretin ardından Turgut Özal Müzesi de gezilerek ziyaret sonlandırıldı. (Bülten)