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LÖSEMİ HASTALARI İÇİN ETKİNLİK

Lösemi hastalığına karşı toplumda duyarlılık ve bilinçlendirme kazandırmak amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ‘Hey sen, baksana onun Gözünden’ sloganı altında açılan ve üç gün boyunca gezilebilecek‘ Ya Sen Olsaydın’ farkındalık çadırı ve fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

LÖSEMİ HASTALARI İÇİN ETKİNLİK

Lösemi hastalığına karşı toplumda duyarlılık ve bilinçlendirme kazandırmak amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ‘Hey sen, baksana onun Gözünden’ sloganı altında açılan ve üç gün boyunca gezilebilecek‘ Ya Sen Olsaydın’ farkındalık çadırı ve fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 18:27
LÖSEMİ HASTALARI İÇİN ETKİNLİK

Lösemi hastalığına karşı dikkat çekmek amacıyla Malatya Park AVM’nin ön kısmındaki alanda kurulan farkındalık çadırında, fotoğraf sanatçısı Mustafa İnan ile Onur Taşkınsoy’un objektiflerine yansıyan fotoğraf kareleri yer alıyor.
Lösemi hastalıklarına karşı toplumda bilinç oluşturmak maksadıyla kurulan farkındalık çadırında, fotoğraf sergisinin yanı sıra lösemili hastalarının gündelik yaşantılarını bire bir yaşatmak, onların gözünden dünyaya ve hayata bakışı yansıtmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor, kök hücre bağışı üzerine bilgiler paylaşılıyor. Lösemili hastalarının yaşadıkları ve tanıklık ettikleri olayları bir nebze de olsa hissettirmek amacıyla gerçekleşen farkındalık etkinliğine katılanların kendilerini lösemili bir hasta yerine koyup, hayata bu pencereden bakmalarına fırsat tanınıyor.


Üç ayrı bölüm şeklinde hizmet veren farkındalık çadırının ilk girişinde portre fotoğraf çektiren vatandaşlar ardından ikinci kısma geçerek lösemi hastalarının hayalleri ve isteklerinin yer aldığı sinevizyon gösterimini izliyorlar. Dünya ve Türkiye’nin farklı kentlerinde lösemi tedavisi görenlerin röportajlarının yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra üçüncü kısma geçen vatandaşlara photoshop yöntemiyle yüz maskesi eklenen portre fotoğrafları hediye ediliyor. Üçüncü bölümde ayrıca stant kuran Türk Kızılay Malatya Şubesi yetkilileri tarafından vatandaşların kök hücre kan bağışı kabul edilirken, lösemi hastalığıyla ilgili bilgiler aktarılıyor. Vatandaşlardan alınan ve uygun olduğuna karar verilecek kök hücreler lösemili hastaların tedavilerinde değerlendirilmek üzere hastanelere gönderiliyor.


Malatya Park AVM önündeki alanda gerçekleşen açılış törenine, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Haydar Şahin, R.Murat Türksoy, Meltem Kavuk, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.Umut Yalçın ve davetliler katıldı.
Açıldığı ilk andan itibaren yoğun ilgi gören farkındalık çadırının ön hazırlık sürecinde büyük emek sarf eden Mustafa İnan ile Onur Taşkınsoy, sergiye destek veren Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Türk Kızılay’ı başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerini sundular.


Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.Umut Yalçın, farkındalık oluşturmak adına bu ve benzeri birçok projeye destek verdiklerini ifade ederek “ Genç kardeşlerimiz Mustafa İnan ve Onur Taşkınsoy’un başlattıkları ‘ Ya Sen Olsaydın’ projesi her açıdan örnek alınacak bir çalışmadır. Projeyi sahiplenen ve destek veren Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı planlayan iki genç kardeşimi yürekten tebrik ediyorum” dedi.
Yeşilyurt İlçesinde düzenlenen bu tür etkinliklere tüm desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ise, “Mustafa İnan ve Onur Taşkınsoy’un lösemili hastalarının toplumda fark edilmesi, lösemili çocukların yaşadıklarının anlatılması amacıyla sundukları projeye destek verdik. Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Merkezimizin de üyesi olan iki kardeşimizi bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı kutluyorum. Bizler de Türk Kızılayı Malatya Şubesi ile bu projenin gerçekleşmesi safhasında tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak toplumsal tüm konularda olduğu gibi sağlık alanında da bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Hayata birde lösemili hastalarımızın gözünden bakmak gerekiyor. Lösemi hastası olan kardeşlerimizin yaşadıklarının toplumda daha yakından bilinmesi ve anlatılması için elimizden geleni yapacağız. Üç gün boyunca açık kalacak çadırımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Başta iki genç kardeşimiz olmak üzere Türk Kızılay’ına çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi zaten tüm etkinliklerimizin ana sponsorudur. Böylesine faydalı hizmetlerin toplumla buluşmasında desteklerini ve ilgilerini eksik etmeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından 4 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacak ‘ Ya Sen Olsaydın’ bilgilendirme etkinliği ve serginin açılış kurdelesi kesildi. Lösemili hastalardan oluşan özel fotoğrafları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı, sinevizyon gösterimini izledikten sonra portre fotoğraf çektirdiler.
Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’da kök hücre bağışında bulundu.
 

İHA

Son Güncelleme: 02.02.2018 18:41
Anahtar Kelimeler:
Farkındalık çadırı Ve Fotoğraf SergisiYeşilyurt Kent KonseyiLösemi Hastalığı
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