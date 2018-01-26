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LOGARLAR TEMİZLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ve logarları temizliyor. Bu kapsamda, şehir merkezinde bulunan yağmur suyu mazgal ve kanalizasyon logarlarında biriken hafriyat, çöp atığı pis su ve diğer atıklar temizleniyor.

LOGARLAR TEMİZLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ve logarları temizliyor. Bu kapsamda, şehir merkezinde bulunan yağmur suyu mazgal ve kanalizasyon logarlarında biriken hafriyat, çöp atığı pis su ve diğer atıklar temizleniyor.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:28
LOGARLAR TEMİZLENİYOR

Kış aylarının gelmesiyle kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, kanallarda biriken pislikleri de temizleyerek kanalların tıkmamasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında birbirinden farklı alanlarda faaliyet sürdüren MASKİ ekipleri mazgallarda temizlik çalışmaları yapıyor. Yapılan mazgal temizliği çalışmaları ile yağış anında oluşabilecek taşkınlar önleniyor.

BİRÇOK ÇÖP POŞETİ ÇIKARDIK

Kent merkezinde logar ve mazgal temizleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, "Kurumumuzun mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kâğıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla temizleniyor. Kanalizasyon şebekeleri için gerçekleştirdiğimiz logar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı madde çıkardık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Rahatsız edici olan bu durumun yaşanmaması için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Özdemir, vatandaşların mazgal temizliği konusunda 'Alo 185 Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi.(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)Kanalizasyon Logarlarında Biriken Hafriyatçöp Atığı Pis Su Ve Diğer Atıklar Temizleniyor.
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