LİSELİLERDEN MEHMETÇİĞE MEKTUP

Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere mektup. Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan kahraman Mehmetçiklere 900 mektup yazan öğrencilerin yazdığı mektuplar Mehmetçiklere gönderilmek üzere 2. Ordu Komutanlığına teslim edilecek. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, bu fikri 12. sınıf öğrencisi Selcan İpek’in verdiğini söyledi.

‘DAHA KÜÇÜKSÜNÜZ’ DEDİM

Bir nebze taraflarının belli olmasını istediklerini kaydeden Bilici, şunları kaydetti:

“Okulumuzun 2. dönem eğitim ve öğretimine başladığı gün 12. sınıf öğrencisi Selcan İpek adında bir öğrenci odama gelerek Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amacıyla ‘Askerlerimize kan bağışı kampanyası yapabiliriz’ dedi. Bunun için ‘18 yaşında olmak gerek, siz daha küçüksünüz’ dedim. O zaman ‘Asker ağabeylerimize mektup yazalım’ dedi. Bunun üzerine idareci arkadaşlar özel mektup kâğıtları hazırladı. Tüm öğrencilerimizin katılımı ile 900 mektup yazdık. Bu mektupları kahraman askerlerinize yine kahraman askerimiz aracılığıyla 2. Ordu Komutanlığıyla irtibata geçerek mektupları Zeytin Dalı kahramanlarına ulaştıracağız inşallah. Biz elimizden geldiğince yüreğimizle askerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bir nebze olsun tarafımız belli olsun. Rabbim tüm kahraman askerimizin yar ve yardımcısı olsun.”