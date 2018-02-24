Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596

LİSELİLERDEN MEHMETÇİĞE MEKTUP

Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere mektup yazan Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu düşünceleriyle Mehmetçiklere moral verecek. Toplam 900 mektup yazıldığını ve Mehmetçiğe gönderdiklerini söyleyen Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, “Bu mektupları Zeytin Dalı kahramanlarına ulaştıracağız” dedi.

LİSELİLERDEN MEHMETÇİĞE MEKTUP

Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere mektup yazan Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu düşünceleriyle Mehmetçiklere moral verecek. Toplam 900 mektup yazıldığını ve Mehmetçiğe gönderdiklerini söyleyen Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, “Bu mektupları Zeytin Dalı kahramanlarına ulaştıracağız” dedi.

Busabahgazete
Busabahgazete
24 Şubat 2018 Cumartesi 12:45
LİSELİLERDEN MEHMETÇİĞE MEKTUP

Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere mektup. Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan kahraman Mehmetçiklere 900 mektup yazan öğrencilerin yazdığı mektuplar Mehmetçiklere gönderilmek üzere 2. Ordu Komutanlığına teslim edilecek. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Avni Kığılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, bu fikri 12. sınıf öğrencisi Selcan İpek’in verdiğini söyledi.

‘DAHA KÜÇÜKSÜNÜZ’ DEDİM

Bir nebze taraflarının belli olmasını istediklerini kaydeden Bilici, şunları kaydetti:

“Okulumuzun 2. dönem eğitim ve öğretimine başladığı gün 12. sınıf öğrencisi Selcan İpek adında bir öğrenci odama gelerek Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amacıyla ‘Askerlerimize kan bağışı kampanyası yapabiliriz’ dedi. Bunun için ‘18 yaşında olmak gerek, siz daha küçüksünüz’ dedim. O zaman ‘Asker ağabeylerimize mektup yazalım’ dedi. Bunun üzerine idareci arkadaşlar özel mektup kâğıtları hazırladı. Tüm öğrencilerimizin      katılımı ile 900 mektup yazdık. Bu mektupları kahraman askerlerinize yine kahraman askerimiz aracılığıyla 2. Ordu Komutanlığıyla irtibata geçerek mektupları Zeytin Dalı kahramanlarına ulaştıracağız inşallah. Biz elimizden geldiğince yüreğimizle askerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bir nebze olsun tarafımız belli olsun. Rabbim tüm kahraman askerimizin yar ve yardımcısı olsun.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Zeytindalıöğrencilerden MektupLiselilerden Mehmetcige MektupMalatya Bu Sabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UCUZ ATLATTILAR
UCUZ ATLATTILAR
YILDIRIM: MALATYA’DA BİR BAYRAM HAVASI VAR
YILDIRIM: MALATYA’DA BİR BAYRAM HAVASI VAR
MİNİKLERDEN ASKERE ZİYARET
MİNİKLERDEN ASKERE ZİYARET

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim